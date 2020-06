Leidse kroegbaas hoopt dat droom nog uitkomt: 'Overeind blijven en hopen op betere tijden'

'Op 17 maart, St. Patricksday, zouden wij een grote opening hebben', zegt De Roode. 'En die zondag ervoor kregen we te horen van Rutte dat het hele feestje niet door kon gaan'. Pieter de Roode werkt al lang in de Leidse horeca. Zijn droom was altijd om ooit nog een eigen café te hebben. Na maanden onderhandelen was in het in maart eindelijk zover: samen met een compagnon kon hij één van de bekendste cafés van Leiden overnemen: de Engelse pub North End.

'Je bent met stomheid geslagen. Perplex. Je leeft er maanden naartoe om open te gaan en dan hoor je dat het niet door kan gaan.' En dus zat er niets anders op dan de deuren van het café dicht te houden. Nu hij wel open mag is het nog steeds moeilijk. 'Heel fijn dat er dertig man naar binnen mag, maar de kosten zijn veel hoger dan dat die dertig man bij elkaar kunnen drinken.'

Betere tijden

Er kwamen al snel plannen op tafel om te gaan verbouwen, maar die staan voorlopig in de koelkast. 'Van het budget wat voor de verbouwing bestemd was hebben we nu de coronatijd doorgebracht. Dus volgend jaar gaan we maar opnieuw kijken wat mogelijk is.'

In de appgroep van de Leidse horeca ziet hij dat de rechtsongelijkheid veel ondernemers erg hoog zit. 'Je ziet toch dat er met twee maten gemeten wordt. Er mag overal van alles zonder dat er gehandhaafd wordt en ons houden scherp in de gaten', aldus De Roode. Hij wil het liefst snel af van de anderhalve meter, al weet hij dat dat er waarschijnlijk niet inzit. 'Ik denk dat het een heel moeilijk jaar gaat worden. Overeind blijven en hopen op betere tijden.'

