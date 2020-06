Remkes: 'Politie trad zondag professioneel op', gedrag demonstranten 'onverantwoord'

Remkes stelt in de brief over de gebeurtenissen van zondag dat in feite alle mensen die meededen aan de demonstratie daar niet hadden mogen zijn. 'Hun aanwezigheid was rechtstreeks in strijd met een, nota bene door de rechter bekrachtigd, verbod en daarmee strafbaar', zegt de waarnemend burgemeester. Hij laakt ook het gedrag van de demonstranten, die volgens hem een 'gebod tot beëindiging van de demonstratie én de afstandsregels meermaals hebben genegeerd'.

Hij stelt dat de demonstranten ondanks bevelen zich niet aan de aanwijzingen van de politie hielden om bijvoorbeeld te vertrekken. Remkes: 'Dit was onverantwoord gedrag van mensen die zeggen te demonstreren voor behoud van (grond)rechten en persoonlijke vrijheid, terwijl zij tegelijkertijd de basisafspraken binnen onze rechtsstaat niet respecteren en daarmee anderen in gevaar hebben gebracht.'

Daarbij speelt ook mee dat er aanwijzingen waren dat 'onruststokers de openbare orde en veiligheid in gevaar wilden brengen', schrijft de burgemeester. Hij spreekt daarom van een 'bijzonder zorgelijke ontwikkeling die niet kan worden getolereerd'.

Onmenselijk

De organisatie Virus Waanzin had voor zondag opgeroepen om te protesteren op het Malieveld in Den Haag. De demonstranten wilden onder meer duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de Nederlandse aanpak van het coronavirus. Verder vinden zij anderhalve meter afstand houden 'onmenselijk'. De bedoeling was dat er sprekers zouden komen en dj's muziek zouden draaien.

De demonstratie werd door de veiligheidsdriehoek verboden. Vanwege het karakter van het protest was sprake van een 'groot evenement' in plaats van een demonstratie. En evenementen zijn tot 1 september verboden. Ook speelde mee dat er veel mensen werden verwacht, zodat de anderhalve meter afstand onderling niet kon worden gegarandeerd. Een ander argument was vrees voor 'wanordelijkheden'. Overigens werd pas op de dag zelf openbaar gemaakt dat er 'sterke signalen' waren dat onruststokers, onder de dekmantel van de aangekondigde demonstratie, een confrontatie met de politie wilden uitlokken.

De rechter ging vrijdag mee in de argumenten van de veiligheidsregio. Het protest mocht dus niet doorgaan.

Ongeregeldheden

Hoewel de demonstratie zelf aanvankelijk rustig verliep en ook enige tijd werd toegestaan, ontstonden later ongeregeldheden bij het Centraal Station. Daar kwam het tussen een confrontatie tussen, wat werd omschreven als, hooligans van voetbalclubs en de mobiele eenheid. Volgens Remkes is daarbij 'grof geweld' tegen de politie gebruikt. De politie moest daarom ook met geweld ingrijpen, waarbij onder meer paarden, honden en de waterwerper werden ingezet.

In totaal werden 425 aanhoudingen verricht: 400 omdat deze mensen zich ondanks oproepen van de politie niet vertrokken, 25 aanhoudingen wegens openlijke geweldpleging. Volgens de politie zitten er dinsdagmiddag nog acht van hen vast.

Discussie

De demonstratie leidde ook tot discussie in de Haagse politiek. De grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, wilde een spoeddebat met de burgemeester. Volgens fractievoorzitter Richard de Mos zou de politie 'buitensporig hard' hebben opgetreden. Ook is het volgens hem niet terecht dat bijvoorbeeld demonstraties van Black Lives Matter wel mochten doorgaan en deze niet. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', zei hij tegen Omroep West.

Maar een meerderheid in de gemeenteraad van onder meer coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA én oppositiepartijen Islam Democraten, PVV en Partij voor de Eenheid voelen daar niet veel voor. 'De politie heeft adequaat opgetreden', zegt raadslid Arnoud van Doorn van de PvdE. 'Ik ben niet tegen een debat, maar het heeft geen spoedeisend karakter', voegt fractieleider Frans de Graaf van de VVD daaraan toe.

Teleurgesteld

De Mos is teleurgesteld door de opstelling van zijn collega's. 'Een meerderheid van de raad vindt het blijkbaar goed dat sprake is van willekeur bij het toestaan van demonstraties.' Ook had De Mos graag meer opheldering gewild over het harde optreden van de politie. Hij wijst erop dat op internet wel heel veel beelden circuleren die erop duiden dat er te stevig werd opgetreden, terwijl de meerderheid van de demonstranten volgens hem 'een hoog hippie en flowerpower-gehalte' hadden. De fractievoorzitter: 'Ik steun de politie. Die doet goed werk. Mijn kritiek richt zich op degene die de instructies gaf en dat is Remkes.'