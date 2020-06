Scheveningen bouwt (2): 'Je moet de zee weer kunnen zien en ruiken'

Een vier-seizoenen-badplaats. Dat is wat Scheveningen moet worden. Dat betekent dat de boulevard en de haven niet alleen met stralend weer vol moeten zijn met bezoekers, maar het hele jaar door. Zes jaar geleden is begonnen met de eerste stappen in de richting van een nieuw Scheveningen. De resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Een drieluik over het werk aan de Scheveningse boulevard. Vandaag: de Middenboulevard.

Een metershoge giraffe van legosteentjes prijkt op de foto van veel bezoekers van de Scheveningse boulevard. De giraffe is het uithangbord van de indoorvestiging van Legoland die tussen het Kurhaus en Sealife is gebouwd. De attractie moet de publiekstrekker worden die mensen ook met slecht weer naar de boulevard trekt.

Maar de komst van Legoland heeft flink wat voeten in de aarde. Het zorgt een paar jaar geleden voor een politieke crisis op het Haagse stadhuis, omdat een aantal politieke partijen uit zowel de oppositie als de coalitie vraagtekens zet bij de financiële constructie achter het bouwproject. Desondanks krijgt het project groen licht van een meerderheid in de gemeenteraad.

Constructie van het dak

Een paar maanden geleden blijkt vervolgens dat door fouten de constructie van het dak van Legoland te zwak is waardoor zwaar vrachtverkeer een deel van de boulevard niet kan gebruiken. En tot overmaat van ramp moet de geplande opening van Legoland uitgesteld worden vanwege het coronavirus.

Ondanks de tegenslagen is wethouder Boudewijn Revis (VVD) trots op de attractie. 'Legoland is een van de parels van de Scheveningse boulevard', vindt hij. 'Zes jaar geleden was niet duidelijk of het zou lukken om Legoland naar de badplaats te halen. Er waren veel onderhandelingen voor nodig. Maar nu is Legoland de trots van heel Scheveningen.'

Blij met Legoland

Strandtentexploitant Michel van den Berg is blij met de komst van Legoland. 'Legoland is natuurlijk iets heel moois', zegt hij. 'Het is jammer dat het dak niet goed is, maar het is nu goed opgelost. Ik denk dat er mooie dingen gaan gebeuren op Scheveningen.'

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren ongeveer zestig miljoen euro geïnvesteerd in Scheveningen. Het gaat onder andere om verbeteringen aan de openbare ruimte, het toevoegen van groen, het aanpakken van de strandopgangen en het opknappen van straten en pleinen. Projectontwikkelaars bekostigen de grote bouwprojecten langs de boulevard.

De ambities voor de Middenboulevard reiken verder dan alleen Legoland. 'Belangrijk bij het project "De kust gezond" is dat we lelijke plekken, mooier maken', zegt Revis. 'Dit is zo'n lelijke plek.' Hij doelt op het gebied dat je bereikt als je de trap tussen Legoland en het Kurhaus neemt. Het is een dicht bebouwd stuk waarbij stenen je het zicht op de zee ontnemen.

Kruipdoor-sluipdoor

'Als je vanaf de Gevers Deynootweg naar de boulevard wil lopen, dan zie je een klein bordje met daarop een pijl richting het strand', zegt Revis. 'Je moet kruipdoor-sluipdoor via een vervallen tunneltje naar de zee lopen. Dat moet anders. We willen de doorgang naar de boulevard verbeteren. Straks komt er een ruime doorsteek tussen Legoland en het Kurhaus. Hiervoor wordt de aanbouw aan het Kurhaus gesloopt. Ook komt er een bredere trap. We willen ervoor zorgen dat je de zee weer kunt zien en kunt ruiken.'

Daarnaast gaat de gemeente na de zomer een ruim 35 meter brede trap aanleggen die de boulevard met het strand en de strandpaviljoens verbindt. Die trap komt precies tegenover het Kurhaus, op de plek waar vroeger de oude Pier begon. Verder krijgt het plein voor het Kurhaus andere verlichting die meer naar voren wordt geplaatst. Door ruimte te maken wordt het Kurhaus weer meer zichtbaar.

Geen circus

Revis: 'De Middenboulevard is een plek om trots op te zijn. Het is zeker geen circus, maar een locatie waar veel te doen is en waar veel mensen komen. Scheveningen is geen circus in de negatieve zin van het woord.'