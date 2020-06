Heinen Delfts Blauw heeft het zwaar: 'We hebben een keer een dagomzet gehad van 3,95 euro'

'We hebben in totaal tien winkels, waarvan drie hier op de Markt in Delft, maar onze grootste doelgroep is er niet en dat zijn de buitenlandse toeristen', vertelt Sandra in de Delfts blauwe-outletwinkel.

'We moeten nu hele rare bokkensprongen maken en ons richten op de Nederlandse klant. We hopen dat ze deze outletwinkel leuk vinden en wat Delfts blauwe dingen willen kopen.'

'Amerikanen en Aziaten zijn big spenders'

De winkels van Heinen Delfts Blauw zijn in totaal zes weken dicht geweest. In die eerste weken daarna was de omzet desastreus. Soms verkocht ik maar zeven items op een dag, er zat zelfs een dag bij dat we maar 3,95 euro hebben omgezet. Dat was een Delfts blauw molentje,' zegt Sandra.

Als de buitenlandse toeristen nog maanden wegblijven weet Sandra niet zeker of de keten het gaat redden. 'We hebben naast de outlet ook een andere winkel helemaal omgegooid, de molentjes en klompjes zijn naar achteren en de mooie serviezen staan bij de ingang. Delfts blauw is ook erg hip en modern hoor. Op deze manier proberen we ons meer te gaan richten op de Nederlandse klant. Ik hoop dat het lukt,' vertelt Sandra.

De oude collecties worden verkocht in de outletwinkel |Foto: Omroep West

Lange adem

Zoals vele ondernemers zal ook Heinen Delfts Blauw een lange adem moeten hebben om deze periode te overleven. Sinds deze week merken ze wel dat de Europese toeristen het centrum van Delft weten te vinden. 'Gisteren hadden we een paar Duitsers in de winkel en later in de middag kwamen er Franse toeristen, als dat nu een beetje toeneemt de komende periode, dan hoop ik dat we het redden', aldus Sandra.

