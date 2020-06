Corona-afname ook te zien in ons rioolwater, voorspellen nog lastig

Aan de geur van een verstopt riool is niet te ontkomen als de deur opengaat van het gebouw waar het rioolwater binnenkomt. Dit is de plek waar de monsters worden genomen die naar het RIVM gaan voor onderzoek. Daar ondergaat het water verschillende behandelingen, weet Mariska Ronteltap van het hoogheemraadschap Delfland.

'Het afvalwater wordt met verschillende centrifuges zo geconcentreerd gemaakt dat we er een klein gedeelte van het niet meer schadelijke virus uit kunnen halen', vertelt de procestechnoloog van het hoogheemraadschap. Normaal houdt zij zich bezig met het opsporen van schadelijke stoffen of het omzetten van rioolslib naar groen gas, maar nu is zij vanuit de waterbeheerder betrokken bij het opsporen van corona.

In deze video legt Ronteltap uit hoe dat werkt:

Opsporen en voorkomen

Sinds 1 april test het RIVM rioolwater in Nederland om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Wekelijks worden tientallen monsters getest op aanwezigheid van het virus. De 29 locaties waar het water vandaan komt verwerken rioolwater dat van een kwart van de Nederlandse bevolking afkomstig is. Bij de zuiveringsinstallaties bij Delft gaat het om water van zo'n 1.2 miljoen Zuid-Hollanders en honderden bedrijven.

Corona kan bij een deel van de besmette mensen in ontlasting worden aangetroffen, zowel bij mensen met als zonder herkenbare klachten. Het idee is dat als het virus tijdig kan worden opgespoord in het water, een mogelijk tweede golf eerder kan worden herkend dan bij de eerste uitbraak het geval was. Inmiddels is bekend dat corona eerder in ons land was dan aanvankelijk duidelijk werd uit reguliere tests.

'Trend in rioolwater'

'Het voorspellen gaat steeds beter', besluit Mariska Ronteltap. 'Het precieze aantal besmette mensen is niet zo belangrijk, maar het gaat erom dat we een trend kunnen zien in het rioolwater. Het zou mooi zijn als we als hoogheemraadschap op deze manier toch mee kunnen werken aan het voorkomen van een nieuwe uitbraak.'

Het RIVM gaat het rioolonderzoek verder verfijnen. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft het rijksinstituut gevraagd om alle 352 rioolwaterzuiveringsinstallaties in het onderzoek te betrekken. Dat zou volgens de minister vanaf 1 september mogelijk moeten zijn. Tot die tijd worden de resultaten van de al bestaande testlocaties toegevoegd aan het landelijke coronadashboard.

