Bibliotheek Moerkapelle sluit en gaat door als schoolbibliotheek

De bibliotheekvestiging van de Bibliotheek De Groene Venen in Moerkapelle gaat vanaf 1 augustus 2020 door als bibliotheek van de Keijzerschool. Door de groei van het aantal leerlingen is extra onderwijsruimte nodig in het gebouw de Brede School, waarin de bibliotheek en twee basisscholen zijn gevestigd. Ook zijn er te weinig betalende leden in Moerkapelle om de bibliotheek voor volwassenen rendabel te maken.

Het aantal basisschoolleerlingen in Moerkapelle groeit, zo blijkt uit leerlingentellingen en het overzicht van de beschikbare ruimte in de Brede School. 'Voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 moeten daarom tijdelijke oplossingen worden gevonden voor extra onderwijsruimte', schrijft de gemeente Zuidplas. 'Alle partners vinden de oplossing om de bibliotheekruimte in te zetten als groepsruimte de beste optie.'

De bibliotheek zit sinds maart 2019 in de Brede School, samen met de reformatorische Rehobothschool en de openbare Keijzerschool. De verwachting was dat het gebruik van de bibliotheek ook door volwassenen zou toenemen, maar: 'Helaas is de toename van het aantal betalende leden het afgelopen jaar beperkt gebleven (37 naar 48). De opbrengst van het totaal aantal betalende leden staat niet goed in verhouding met de kosten van de huur van de ruimte in de brede school', zegt de gemeente.

Doorstart in de Keijzerschool

De bibliotheek blijft wel gedeeltelijk bestaan: als de Bibliotheek op school (dBos) wordt er een doorstart gemaakt in de aula van de Keijzerschool. Het college van Zuidplas en de directeur van de Bibliotheek, Gillian de Koning, vinden het 'jammer dat de voorziening in Moerkapelle wegvalt voor de leerlingen van de Rehobothschool, voor jongeren én volwassenen'. Boekenwormen van de Rehobothschool hoeven het niet helemaal zonder boeken te doen: hun school heeft ook een eigen bibliotheekvoorziening.