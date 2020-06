Eigenaren van Haags eethuis kunnen hun afval niet kwijt: 'We kunnen het moeilijk opeten'

Eigenaren van eethuis Het Smulparadijs in Den Haag zitten met hun bedrijfsafval in hun maag

De eigenaren van Het Smulparadijs in Den Haag weten niet wat ze met hun bedrijfsafval moeten. Ze mogen hun afvalcontainer niet voor hun deur laten staan, maar een buitenom hebben ze niet en binnen is geen ruimte. D66 in de gemeenteraad wil dat de gemeente een oplossing biedt.

Dwight Krenten en Saphira Pinas zijn hun Surinaamse eethuis aan de Bouwlustlaan vier jaar geleden gestart. De eerste twee jaar hadden ze een afvalcontainer voor hun deur staan. Maar plotseling doken gemeentelijke handhavers op die vertelden dat ze hun container niet op straat mochten laten staan. Het was in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en een overtreding leverde een boete op van duizenden euro's.

Volgens de regels van de gemeente zijn ondernemers zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsafval en moeten ze het opslaan op het bedrijfsterrein of in het bedrijfsgebouw. Maar Krenten en Pinas hebben alleen een klein restaurant met een klein keukentje en een klein kantoortje. Ze hebben geen buitenplaats.

Horecawet

'Onze ingang is ook onze uitgang', legt Krenten uit. 'Wij kunnen ons afval niet voor de deur kwijt, maar we hebben ook geen ruimte binnen om afval te plaatsen. Bovendien mag dat volgens de horecawet niet. Het betekent dus dat we buiten geen afvalcontainer mogen neerzetten omdat dit in strijd is met de APV en binnen mag het niet vanwege de horecawet.'

De horeca-eigenaren wisten niet dat deze regels golden toen ze in 2016 hun eethuis openden. 'Als we het hadden geweten, dan hadden we ons daar toen op aangepast', zegt Pinas. 'Maar we wisten het niet en kwamen er pas achter toen de handhavers langskwamen.'

Mee naar huis

De eigenaren nemen nu hun bedrijfsafval mee naar huis en doen het in hun eigen container. 'Dat mag eigenlijk ook niet', zegt Pinas. 'Maar ja, we kunnen ons afval moeilijk opeten.'

Krenten: 'We zijn in gesprek gegaan met de gemeente, maar die vindt dat we zelf een oplossing moeten vinden. Ik begrijp het standpunt dat ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun afval, maar wij zouden willen dat de gemeente meedenkt over oplossingen.'

Uitzonderlijke situatie

D66-raadslid Daniel Scheper sluit zich daarbij aan. 'Het is een uitzonderlijke situatie. Deze bedrijfspanden van woningcorporatie Vestia zijn wat ouder en er niet op toegerust om bedrijfsafval goed te verwerken. Ik vind dat de gemeente maatwerk moet leveren en een oplossing moet zoeken.'

Volgens een woordvoerder van de gemeente denkt het stadhuis wel degelijk mee met de ondernemers op de Bouwlustlaan en worden daar ook gesprekken over gevoerd. 'Maar uiteindelijk gaat het om afspraken die de ondernemers zelf zullen moeten én willen maken met Vestia en de afvalinzamelaars', zegt de woordvoerder. 'Zo niet, dan kiezen ze er zelf voor een boete te riskeren, net als alle andere inwoners in Den Haag die zich niet aan de regels houden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Deze stad is van ons allemaal, het is samen onze opdracht om die schoon te houden.'