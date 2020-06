Man met groot vleesmes steelt geldkistje van tuinder

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het plantenrek staat langs de weg, bij het bedrijf van de man aan de Maasdijk in ’s-Gravenzande. Hij verkoopt er onder andere fuchsia's en tuinbegonia's. 'Mensen die langskomen kunnen dan planten uitzoeken en het geld in het geldkistje stoppen. Dat gaat in goed vertrouwen. Er wordt wel eens wat gestolen, soms klopt het bedrag niet of zit er buitenlands geld of een winkelmuntje in. Maar over het algemeen gaat het goed', vertelt de tuinder.

Maar op maandag 25 mei gaat het niet goed: die middag om 16.30 uur ziet een buurtbewoner twee mannen in de buurt. Later blijkt dat ze op dat moment hun kans afwachten om toe te slaan. Een camera registreert hoe één van hen met een groot vleesmes de ketting van het geldkistje kapot slaat en het meeneemt. Vervolgens fietsen ze met z'n tweeën weg.

'Wat gebeurt er de volgende keer?'

Alleen de man die het kistje daadwerkelijk steelt wordt door de politie getoond. Hij is blank, 28 tot 30 jaar oud en ongeveer 1,90 meter lang. Hij draagt een witte pet van Puma, een vest en een korte broek. Wie hem herkent of heeft gezien in de buurt, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

De verdachte | Beeld: Politie

'Het gaat me niet eens om het geldbedrag. Het gaat me er meer om dat zo'n persoon met een wapen over straat fietst en zoiets bij zich heeft. Dat stoort me het meest', vertelt de tuinder. 'Ik heb kleine kinderen, er wonen hier mensen op leeftijd… als mensen met een vleesbijl zo makkelijk iets meenemen, wat gebeurt er de volgende keer? Dan staan ze misschien bij je in huis. Dat wil ik gewoon niet.'

