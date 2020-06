Slachtoffer mishandeling Strandweg loopt blijvend letsel op

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling op de Strandweg op Scheveningen. Een scooterrijder en de bestuurder van een auto kregen een conflict, waarbij de scooterrijder meerdere keren hard is geslagen. Hij houdt er blijvend letsel aan over.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 23 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer rijdt op zaterdag 13 juni rond 22.00 uur op zijn scooter op de Scheveningseslag in Den Haag. Plotseling wordt hij bijna aangereden door een zwarte Volkswagen Golf GTI. Als hij de bestuurder van de auto daarover aanspreekt, wordt hij hard op zijn kaak geslagen. Daarna rijdt de Golf weg.

De scooterrijder gaat achter de auto aan. Op de Strandweg ter hoogte van de Keizerstraat komen de mannen elkaar weer tegen en ontstaat er opnieuw een discussie. De bestuurder van de auto die eerder al had geslagen, slaat de scooterrijder opnieuw, maar nu met een hard voorwerp. Hij raakt zwaar gewond aan zijn gezicht en moet in het ziekenhuis worden behandeld.

Getuigen gezocht

De politie is bezig met het onderzoek naar de zaak en komt graag in contact met getuigen. Uit onderzoek is gebleken dat anderen gezien moeten hebben wat er gebeurde. De politie wil graag met deze mensen praten. Alle informatie over de mishandeling is welkom.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem