Dure aircovuller gestolen uit autobedrijf in Maasland

De eigenaar van autobedrijf Van der Voort aan Het Ambacht in Maasland wordt in de nacht van 26 op 27 mei even na 4.00 uur uit bed gebeld. Het alarm in het bedrijf is af gegaan. Hij gaat er meteen heen en als hij aankomt, blijkt dat de deur is opengebroken en dat de aircovuller ter waarde van 6.000 euro weg is.

Op beelden is de inbreker te zien. Hij is een poosje bezig om het slot open te maken. Eenmaal binnen gaat hij meteen op zijn doel af: na amper een minuut is hij weer buiten met de aircovuller. Een buurman heeft die ochtend een witte bestelbus, mogelijk een Opel Vivaro, zien wegrijden. Het zou kunnen dat de inbreker met die bus is weggereden.

De verdachte tijdens de diefstal | Beeld: Politie

Voorverkenning

Bij het bekijken van de bewakingsbeelden blijkt dat er een nacht eerder een voorverkenning is gehouden. Een man bekijkt het slot en schijnt met een zaklamp naar binnen. Deze man heeft zijn gezicht niet bedekt en is daardoor goed te herkennen. De politie vermoedt dat het om dezelfde man gaat als die de volgende dag heeft toeslagen.

De verdachte tijdens de voorverkenning | Beeld: Politie

De aircovuller is misschien na eind mei doorverkocht. Hij is van het merk Waeco, type 134a. Mogelijk zegt dat u iets, in combinatie met de persoon of personen op de beelden.

