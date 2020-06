Ontploffing Waddinxveen vermoedelijk ontstaan door gaslek in container

De ontploffing in een Waddinxveense nieuwbouwwijk, die zondag de wijde omgeving deed opschrikken, is waarschijnlijk ontstaan door lekkende gasflessen in een bouwcontainer. Dat meldt de brandweer.

Omwonenden van de wijk in aanbouw hoorden zondag een 'bizar harde knal'. Op social media zeiden mensen dat de explosie ook in delen van onder meer Gouda en Boskoop waarneembaar was. Er vielen geen gewonden. Na de explosie ontstonden er grote, zwarte rookpluimen die geruime tijd te zien waren. Wijkagenten gingen met megafoons de straat op met de oproep om binnen te blijven.

De brandweer heeft onderzoek gedaan naar het voorval en vermoedt dat het gaat om een gaslek in een van de drie gasflessen die in een bouwcontainer stonden. 'Er stond ook een koelkast naast. Koelkasten slaan aan als de temperatuur erin daalt en daar komt soms een vonkje bij vrij. In dit geval lijkt het erop dat het gelekte gas in de container daardoor kon ontbranden', zegt een woordvoerder. De brandweer heeft het onderzoek gedaan op basis van de gevonden spullen en sporen. 'En dit is de meest voor de hand liggende oorzaak.'

Veertig meter verderop

Op het terrein stonden meerdere containers met gasflessen. Door de knal is een deur van één van die containers veertig meter verderop terechtgekomen.