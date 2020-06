Verdachte die man van balkon gegooid zou hebben blijft vastzitten

Het is de Pool Grzegorz K. (37), die ervan wordt verdacht samen met anderen iemand aan het Haagse Lopikplein van een balkon te hebben gegooid, opnieuw niet gelukt vrij te komen uit voorarrest. Bij een ruzie in een woning in de Haagse wijk Leyenburg raakte op 20 december 2019 een man zwaargewond.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat het slachtoffer door andere personen van twee hoog van een balkon is gegooid. K. zit als enige verdachte nog vast voor de mishandeling en wordt beschuldigd van poging tot doodslag. Buren zagen in de bewuste nacht een man in zijn onderbroek liggen tussen de containers, in een grote plas bloed. De bewoonster van het appartement en haar vrienden zorgden vaker voor overlast.

De zaak sleept zich voort. Het slachtoffer moet nog steeds verhoord worden bij de rechter-commissaris. Dat kan pas in oktober, zo bleek dinsdag op een nieuwe zitting bij de Haagse rechtbank. Zijn advocaat vond dat het de hoogste tijd was de Poolse verdachte, in afwachting van de inhoudelijke behandeling, vrijgelaten kon worden. De andere verdachten zijn immers ook al vrij. De verdenking tegen K. zou maar berusten op de verklaring van een andere vrouw. Van haar verhaal klopt niet veel, meende de advocaat. 'Daar zitten toch de nodige tegenstrijdigheden in.'

Intimidatie van slachtoffer en verdachten

De officier van justitie reageerde dat de verdachte zelf, tijdens opgenomen gesprekken in de gevangenis en in een gevangenisbusje, dingen had gezegd die erop wezen dat hij wel degelijk achter de mishandeling zat. K. wilde door middel van intimidatie het slachtoffer en andere getuigen overhalen om hun verklaring te wijzigen, zei de officier dinsdag.

Tijdens een vorige zitting begon de verdachte te schreeuwen tegen de aanklager, die volgens hem 'een crimineel' was. De rechtbank gaf de geagiteerde man dinsdag weinig ruimte om zijn beklag te doen. 'U moet het kort houden', zei de rechter toen de man een flink verhaal wilde afsteken. Na kort beraad besloot de rechtbank dat er nog altijd 'stevige verdenkingen' zijn tegen K. en dat hij daarom vast blijft zitten. Een nieuwe zitting volgt in augustus, maar een inhoudelijke behandeling staat nog steeds niet op de planning.