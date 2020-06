Poppodium in Theater Castellum moet Alphen impuls geven: 'Nu is er niks'

Het plan komt uit de koker van coalitiepartij GroenLinks. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat Alphen behoefte heeft aan een overdekte locatie voor livemuziek, die ontbreekt sinds de sluiting van Het Kasteel in 2012. Meest geschikte plek is de kleine zaal van Theater Castellum, vindt de voltallige coalitie.

Theater Castellum tijdens de verbouwing | Foto: Omroep West

Al weet René Driesen, fractievoorzitter van GroenLinks, nog niet hoeveel geld het poppodium gaat kosten. 'Daar wil ik nog niet op vooruitlopen. Ik heb vertrouwen dat het goedkomt. Het gaat niet om miljoenen, maar wel om een substantieel bedrag', stelt hij.

'Meer kruisbestuiving en reuring'

Sandra Bruinsma, directeur van het wegens een grondige verbouwing nog tot oktober gesloten theater aan het Rijnplein, reageert blij verrast. 'Als uit onderzoek blijkt dat de behoefte die Alphen heeft het beste past in Castellum, juich ik dat alleen maar toe', zegt ze.

'Hoe meer er gebeurt, hoe leuker het is. En hoe meer mensen het pand in komen, hoe beter. Dan zien ze ook andere dingen die we doen, komen mensen elkaar tegen, is er meer kruisbestuiving en meer reuring. Natúúrlijk is dat goed.'

Jubileumconcert gaat niet door

Ook zanger Wilbert Werther is enthousiast over de komst van een poppodium in Theater Castellum. 'Voor bands met publiek tussen de 300 en 500 man is er nu niks. Dus als dat straks kan en mag in het theater, zou dat super zijn', aldus de voorman van rockformatie No Harm, de bekendste coverband van Alphen.

Acht jaar geleden gaf het kwartet een concert in de kleine zaal van Castellum. Aanleiding was het feit dat de band toen 12,5 jaar bestond. Dit jaar zou No Harm zijn 20-jarig jubileum vieren in de grote zaal van dezelfde schouwburg, maar een blessure van de gitarist en het coronavirus gooiden roet in het eten.

Verhuizing RockArt onzeker

Werther: 'Ons ideale scenario is nu dat we volgend jaar mei of juni hier in Castellum kunnen spelen. Of misschien toch een keer buiten. Maar het liefst natuurlijk in het theater.'

In tegenstelling tot het op handen zijnde poppodium is het hoogst onzeker of popmuseum RockArt naar Alphen komt. Door de coronacrisis is een verhuizing vanuit Hoek van Holland voorlopig op de lange baan geschoven. Begin vorig jaar is al gebleken dat RockArt niet naar Den Haag zal verhuizen.

