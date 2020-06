Reeks autobranden in Leidschendam houdt aan, nu is het raak aan het Valkhof

Dit keer ging een auto aan het Valkhof in Leidschendam in vlammen op. I Foto: Regio15

Opnieuw is een auto in vlammen opgegaan in Leidschendam. In de nacht van dinsdag op woensdag was het raak aan het Valkhof. De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt al wekenlang geteisterd door autobranden.

Het vuur werd dinsdag rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest.

Eind mei werden twee 17-jarige jongens uit Den Haag aangehouden op verdenking van brandstichting. In de drie weken daarna was het even iets rustiger, afgezien van een autobrand aan de Schout van Eijklaan in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei.

Goed raak

Maar sinds de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni, toen een auto aan de Koningin Wilhelminalaan in vlammen opging, is het weer goed raak. In de nacht van zondag 21 op maandag 22 juni vatte een auto aan de Schoorlaan vlam en nu was dus een auto aan het Valkhof aan de beurt.

