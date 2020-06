Bus terug in Muziekbuurt Rijswijk: 'We zijn ontzettend blij'

De Muziekbuurt in Rijswijk krijgt weer een bus in de wijk. Dat is dinsdag door het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. Vanaf 13 december zal bus 51 van vervoerder EBS door de buurt gaan rijden. De bus zal de haltes aan de Admiraal Helfrichsingel en de Klaroenstraat aandoen.

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag schrapte bus 23 door de Muziekbuurt vorig jaar omdat te weinig mensen er gebruik van zouden maken. 'Gemiddeld 1,3 per bus. En binnen 250 meter liggen alternatieve haltes.'

Buurtbewoners reageerden verontwaardigd op dit besluit. Ze wezen erop dat die 250 meter voor de ouderen veel te ver weg is en dat ze zo minder goed naar het Reinier de Graaf-ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en de apotheek in de Huis te Landelaan konden komen. Wethouder Björn Lugthart schaarde zich achter hen, maar de Metropoolregio bleef bij haar besluit.

'Uitgekeken naar dit moment'

Lugthart bleef echter zoeken naar een oplossing, samen met de Metropoolregio en de vervoerders HTM en EBS. En die is er nu. EBS gaat vanaf december bus 51 door de wijk laten rijden. Omdat de bus nu op een aantal plekken de bocht niet kan nemen, wordt de weginrichting aangepast zodat de bus vanaf de Prinses Beatrixlaan de Muziekbuurt in en uit kan rijden. Dinsdag is dit voorstel goedgekeurd door het college. Dit betekent dat er nu gestart kan worden met de werkzaamheden. In december kan bus 51 dan door de Muziekbuurt gaan rijden.

'Dit is een moment waar we allemaal naar uitgekeken hebben', reageert wethouder Lugthart. 'Vanaf het begin heb ik mij tot het uiterste ingespannen om de bus te laten terugkeren in de Muziekbuurt, omdat ik weet hoe belangrijk dit voor de bewoners is.' Ook Wil Visser, die zich namens de buurtbewoners inzette om de bus te laten terugkeren is 'ontzettend blij dat het nu toch gelukt is'.

