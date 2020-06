'Plaatselijk kan het deze woensdag al 30 graden worden', hitteplan van RIVM in werking

Mogelijk halen we deze woensdag al 30 graden in onze regio. Ook de komende dagen blijft het zonnig en heet met temperaturen rond of net boven 30 graden. Het RIVM heeft daarom het hitteplan voor Zuid-Holland in werking gesteld. Ook heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege de warmte.

In het hitteplan roept de overheid mensen op om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor 'ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.' Bij het gebruik van een ventilator raadt het RIVM vanwege corona aan om ervoor te zorgen 'dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat'.

Het mooie weer waarmee we nu te maken hebben, hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven Denemarken. 'Dat trekt in de richting van de Oostzee', vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Inmiddels hebben we te maken met een oostenwind, vanaf het vasteland. De lucht wordt door de enorm intensieve zonnestralen - de zon staat ontzettend hoog op dit moment - steeds warmer. Een beetje sluierbewolking is alles wat er is. Het wordt om en nabij de 28 graden. Het kan hier en daar ook 29 graden worden, heel misschien zelfs plaatselijk 30 graden.' Goed insmeren, is dus de boodschap.

Donderdag en vrijdag

Ook woensdagavond blijft het volgens Mizee nog lang warm. In de nacht naar donderdag daalt de temperatuur niet verder dan 17 graden. Donderdag is het opnieuw zonnig, met een paar stapelwolkjes. 'Het wordt dan opnieuw zo'n 28 graden, hetzelfde weer als woensdag.'

Vrijdag wordt de warmste dag van de week. Dan wordt zeker een temperatuur 30 graden verwacht. 'Maar aan het eind van de vrijdag, tegen of in de avond, komt er wel wat meer bewolking. Dat is de aankondiging van een storing, maar daar krijgen we hoogstwaarschijnlijk pas zaterdag en zondag mee te maken. In de vorm van regen, plaatselijk onweer en duidelijk wat lagere temperaturen: 20 graden of ietsje hoger. Dan zijn we de enorme warmte even kwijt.'

Voor wie opziet tegen de warmte waarmee we tot het weekend te maken krijgen, heeft Mizee nog een goede raad. 'Met je voeten in een teiltje koud water zitten. Dit is weliswaar een heel ouderwetse: tip, maar het werkt wel. Dan koelt het bloed dat door je voeten stroomt af en vanaf daar gaat het door de rest van je lichaam. Zo blijf je heerlijk koel.'

LEES OOK: Wel of niet naakt slapen tijdens de hitte? 8 tips om koel te blijven