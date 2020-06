Scheveningen bouwt (3): 'Scheveningen is in de eerste plaats voor de visserij'

Op het noordelijke puntje van de Scheveningse boulevard aan de voet van het Noordelijke Havenhoofd is een groot hotel verrezen. Het is nog niet af, maar de contouren van het imposante gebouw zijn duidelijk zichtbaar.

André Triep, strandtentexploitant en voorzitter van de VVS, de overkoepelende belangenvereniging is tevreden over de bouwvorderingen. 'Ik ben blij dat er vernieuwing komt op Scheveningen', zegt hij. 'De komst van het hotel is voor ons een goede zaak, net als de geplande parkeergarage. Dat is goed voor Scheveningen. Je kan niet stil blijven staan, want je moet blijven concurreren met andere Europese badplaatsen. Ook zij gaan met hun tijd mee en dat moeten we in Scheveningen ook blijven doen.'

Op het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen komt een hotel | Beeld: Omroep West

De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren ongeveer zestig miljoen euro geïnvesteerd in Scheveningen. Het gaat onder andere om verbeteringen aan de openbare ruimte, het toevoegen van groen, het aanpakken van de strandopgangen en het opknappen van straten en pleinen. Projectontwikkelaars bekostigen de grote bouwprojecten langs de boulevard.

Visserij

Niet alleen aan de kant van de boulevard staan veranderingen op stapel, ook in de haven moet het er over een paar jaar anders uit zien. 'Het gebied rondom visbedrijf Simonis, waar iedereen weleens een visje eet, is het rommelig', zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Dat gaan we opknappen. Het pand van de visafslag is een monument en in overleg met de eigenaren gaan we dat gebouw vernieuwen. Het moet het hart van de visserij op Scheveningen worden.'

Verder wordt er in het duin een parkeergarage aangelegd en daarboven op komen Simonis en andere visbedrijven. Het moet ervoor zorgen dat bezoekers niet op de boulevard blijven hangen of omkeren, maar ook het havengebied ingaan.

Toeristen

Revis: 'Tegelijkertijd zie je dat er aan de overkant van de haven het voormalig Norfolkterrein flink bebouwd is met nieuwe woningen en appartementen en dat er al veel nieuwe mensen wonen. Bewoners, toeristen, bezoekers en de visserij gaan hand in hand in de Scheveningse haven.'

De wethouder verwacht niet dat deze combinatie voor problemen zal gaan zorgen, zoals klagende bewoners die last hebben van geluid en stank. 'We hebben goed gekeken naar wat, waar kan in de haven. Rondom de industrie die nu in de eerste haven zit, staan bijvoorbeeld geen woningen. En mensen die hier komen wonen moeten zich realiseren dat ze niet kunnen gaan klagen als het lossen van een schip een keer lawaai maakt.'

Toekomst

De visserij staat voor de gemeente hoe dan ook op nummer een in de haven. 'De haven is in de eerste plaats van de Scheveningers', zegt Revis. 'De visserij staat hier centraal en dat willen we in de toekomst borgen. Hoezeer alles hier ook verandert en hoeveel mensen er ook van buiten komen: Scheveningen is visserij en de visserij is Scheveningen.'

Volgens de wethouder is over een jaar of vijf het nieuwe Scheveningen zo goed als klaar. 'Het programma ‘De kust gezond’ beleeft nu zijn hoogtepunt. Er wordt op heel veel plekken gebouwd en de boulevard is over ongeveer drie jaar van top tot teen vernieuwd. Ik denk dat we in 2025 kunnen zeggen dat 'De kust gezond' en stempel heeft gedrukt op de toekomst van Scheveningen.'

