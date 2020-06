Blijdschap over advies dat deel voetbalfans weer naar stadion mag: 'Maar zet niet te laag in!'

Blijdschap de ADO-supportersvereniging: vanaf 1 september mogen er waarschijnlijk weer voetbalsupporters het stadion in bij wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Een deel van de fans, tenminste. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet, melden bronnen aan Omroep West. Maar wat de voorzitter van ADO-supportersvereniging SV Haagsche Bluf betreft, zou nog wel iets verder gegaan mogen worden.

Aan de terugkeer van de fans in de stadions zou wel een aantal strenge voorwaarden verbonden worden, zoals het houden van anderhalve meter afstand in het stadion als bij de in- en uitgangen. Ook zouden spreekkoren niet zijn toegestaan vanwege het gevaar op nieuwe coronabesmettingen. Woensdagavond maakt het kabinet meer bekend over het versoepelen van de coronavoorschriften, maar doorgaans wordt het advies van het Outbreak Management Team gevolgd.

'Dat we waarschijnlijk toch in het nieuwe voetbalseizoen met een behoorlijk deel van de supporters naar het stadion kunnen, geeft in ieder geval moed', reageert voorzitter Jacco van Leeuwen. 'Wij dachten namelijk heel lang dat we dit hele jaar niet meer naar het stadion zouden kunnen. Maar wij als supporters zeggen wel: zet niet te laag in, als medici zeggen dat het verantwoord is.'

Hogere inzet

Hij wijst op de recente coronacijfers, die de goede kant opgaan. En op het feit dat de competitie pas start in september. 'Dan hebben we het over ruim 2,5 maand. In die tijd kan er nog verschrikkelijk veel gebeuren. Als je ziet dat het aantal coronabesmettingen nu al de goede richting uit gaat en er steeds minder mensen in het ziekenhuis liggen, denk ik dat we wel voor een wat hogere inzet kunnen gaan. Schaal dan waar nodig af op het moment dat er weer een uitbraak komt. Dat je teruggaat naar die anderhalve meter als je ziet dat de besmettingsgraad weer toeneemt. Maar goed, ik ben geen dokter. Dit is puur wat ik denk.'

Wel heeft Van Leeuwen zijn bedenkingen bij het niet toestaan van zingen en net schreeuwen in het stadion. 'Voetbal is emotie', legt hij uit. 'De sfeer is een van de dingen die het voetbal zo leuk maakt. Die emotie gaat er hoe dan ook uitkomen. Als Lex Immers over een bal trapt of de scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt, dan reageer je.'

