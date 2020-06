Leidse studenten zweten zich kapot in bloedhete flats: 'Het kan wel 40 graden worden'

'Het is nu half drie en het is nu al 30 graden hier, maar van vijf tot zeven uur 's avonds kan het wel oplopen tot 40. Vorig jaar is zelfs 47 graden gemeten in de zon', vertelt Amber Biemans, bewoonster van het complex dat pal achter de Hogeschool Leiden staat. Ze zegt er 'heel veel moeite' mee te hebben. 'Ik kan heel slecht tegen warmte. Ik slaap er slecht van en studeren is ook niet makkelijk meer.'

De problemen spelen al sinds de eerste studenten in 2011 hun woning betrokken. Een deel van het probleem schuilt in het feit dat het 504 woonunits tellende complex haast letterlijk uit 'dozen' bestaat. De kamers zijn namelijk van tevoren gefabriceerd - zogenaamde prefab woningen - en zijn vervolgens als een tweetal blokkentorens op elkaar gestapeld. Daarbij is rekening gehouden met duurzaamheid en daarom zijn de woningen goed geïsoleerd. Dat is in de winter een voordeel, maar in de zomer houden de flats de warmte dus ook vast.

'Een zwarte flat in de volle zon'

Studente Eva Verloop is verbaasd dat het zo ver heeft kunnen komen. 'Ik denk dat dit voorzien had kunnen worden.' Ze vat het geagiteerd samen: 'Je bouwt een flat die niet kan afkoelen, die maak je zwart en zet je in de volle zon. Ja, rara wat er dan gaat gebeuren.'

De betreffende flats in Leiden. | Foto: Omroep West

Toen het vorig jaar rond Pasen weer warm werd, waren de studenten het beu. Zo'n zeventig bewoners klopten aan bij huurdersvereniging BRES, dat de belangen behartigt van huurders van woningcorporatie Duwo in Leiden. De corporatie beloofde beterschap en ging op zoek naar en oplossing. Die zomer voerden zij een proef met zonwerende raamfolie uit. Juist dat jaar bleek maar weer hoe ernstig de problemen aan het Hildebrandpad zijn, gezien Nederland en ook Leiden de warmste zomerdagen beleefden die ooit gemeten werden.

Betere ventilatie

Dat de problematiek al lang speelt, beaamt studentenhuisvester Duwo. 'We merkten vanaf begin af aan dat de ventilatie beter kan', vertelt een woordvoerder van Duwo. Hij geeft toe dat de ernst van de situatie pas in de afgelopen jaren onder de aandacht kwam: 'De urgentie en de echte last daarvan is met name de laatste jaren aan de orde gekomen. We zagen dat de afgelopen zomers veel warmer zijn en er daardoor ook meer klachten van de studenten kwamen.'

Betere ventilatie, op dat gebied zoekt stichting Duwo nu met name naar een oplossing voor het hitteprobleem. 'We kijken naar de rol van bestaande roosters en zoeken uit waar extra dakluiken zouden kunnen komen. Daarnaast kijken we naar de invloed die deuren hebben in dit hele spel van ventilatie. Ook in de kamers zelf zoeken we naar creatieve technieken om de temperatuur naar beneden te krijgen.'

Snel maatregelen

Lang hoeven de studenten volgens de woordvoerder niet meer in onzekerheid te leven, de onderzoekende fase moet eind deze maand klaar zijn. 'De beslissing over de maatregelen die we gaan treffen op woningniveau moet voor het einde van de maand genomen worden. Die maatregelen gaan we dan ook direct toepassen, zodat de bewoners deze zomer het verschil al merken.'

Duwo betreurt het dat de zaak al zo lang loopt: 'Het is bovenal natuurlijk bijzonder sneu voor de studenten dat het nu al zo lang duurt.' Dat het niet snel opgelost is, komt volgens de woordvoerder doordat de oplossing complexer is dan het kiezen van één maatregel. 'Het is niet zoals bij een op zichzelf staande woning, dat je het van achteren naar voren kan ventileren.' Dit passief koelen van de woningen is volgens Duwo de enige oplossing. Actief koelen door een airconditioning systeem aan te brengen, is te prijzig en niet duurzaam. Het zou een huurverhoging met zich meebrengen die niet door studenten opgebracht kan worden.

Twijfels

Studente Eva Verloop heeft zo haar twijfels bij de oplossingen die Duwo nu in gedachten heeft. 'Dat lijken me geen lange termijn oplossingen voor het probleem. De flats zijn niet zo heel lang geleden gebouwd dus ik denk dat hier nog lang studenten blijven wonen en de zomers worden alleen maar warmer.' Verloop ziet meer in het aanleggen van bijvoorbeeld airco. 'Of bijvoorbeeld folie voor de ramen of het gebouw wit schilderen. Dat soort dingen.'