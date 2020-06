28 scholen in Duin- en Bollenstreek nemen afscheid van Zwarte Piet

Op 28 scholen van de Sophia Scholen in de Duin- en Bollenstreek zullen dit jaar geen zwarte pieten meer hebben bij de sinterklaasviering. Dat heeft het bestuur van de schoolvereniging woensdag bekendgemaakt. Het besluit is genomen na uitgebreid overleg met ouders, leraren, schooldirecteuren en onderwijswethouders in de betrokken gemeenten.

'We zijn niet het eerste schoolbestuur dat helemaal afscheid neemt van Zwarte Piet', aldus bestuursvoorzitter Omar Ramadan. 'We willen ook niet het laatste zijn.' Een deel van de scholen binnen en buiten Sophia heeft Piet al eerder aangepast, nu trekt de hele scholenkoepel dus één lijn.

'Zwarte Piet is bijna nooit kwetsend bedoeld, laat staan racistisch, maar wordt wel zo ervaren, ook in onze regio, ook op onze scholen', aldus Ramadan. 'We zijn allen opgegroeid met Zwarte Piet, geven er dus niet op af en weten dat het moeilijk kan zijn om zo’n traditie in je eentje te veranderen. Juist daarom zetten we deze stap met al onze scholen samen.'

Invulling per locatie

Hoe Piet er dan wel uit gaat zien is aan de individuele schoolvestigingen. Of er roetvegen, andere kleuren of andere kleding komen kan per locatie worden beslist.

LEES OOK: Sinterklaas en pieten belaagd in Den Haag