Chinese poort wordt geschilderd: 'Het is een priegelwerk maar het wordt geweldig'

Schilders Richard en zijn broer Laurens Hessels tekenden voor dit monnikenwerk, de gemeente Den Haag is de opdrachtgever. De twee Chinese poorten die Chinatown in de Haagse binnenstad markeren zijn tien jaar geleden geplaatst. Door uv-straling, duivenpoep en afbladderende verf waren ze dringend aan een opknapbeurt toe. Voor de gebroeders Hessels, normaal reguliere schilders, is dit de kers op de taart. Ze zijn beretrots op dit huzarenstukje.

'Ik heb me wel verkeken op de hoeveelheid werk die erin gaat zitten, ik dacht binnen een week of vier, vijf zijn we wel klaar maar inmiddels zitten we in week zeven', zegt Richard Hessels terwijl hij zijn penseel in een klein potje blauwe verf doopt en uiterst voorzichtig de lijnen inkleurt. Op de hoge steiger heeft zijn broer Laurens een strandstoel neergezet. 'Ik moest even bedenken hoe ik zo boven mijn hoofd kon werken. Maar ik heb het gevonden, mijn vrouw ligt nu op een badlaken op het strand en ik kan vanuit de strandstoel prima verven', zegt hij lachend.

25 Chinezen

Precies tien jaar geleden zijn de twee poorten neergezet. 'Destijds zijn er 25 Chinezen ingevlogen om de klus te klaren en nu hebben wij het in de eerste paar weken met vier man gedaan en de finishing touch met z'n tweeën, daar ben ik best trots op', zegt Richard Hessel.

'Vandaag zijn we klaar en kunnen de steigers en het doek weg, want de ondernemers in de buurt begonnen wel een beetje te mopperen dat het zo lang duurt.' Vanuit zijn strandstoel vult Laurens aan: 'Er is nog een poort aan het begin van de Wagenstraat, ik hoop dat we die klus ook krijgen.'

