OM eist vijf jaar cel en tbs tegen Hagenaar die voorbijgangers neersteekt

Tadeusz C. in de rechtbank | Illustratie: Theresa Hartgers

Een 42-jarige Hagenaar moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, vijf jaar de cel in, en daarna naar een tbs-kliniek. Dit omdat hij in Den Haag drie mensen op straat heeft aangevallen. Dat gebeurde op de avond van 6 februari 2019. Twee van de drie slachtoffers waren er ernstig aan toe.

De verdachte, Tadeusz C., valt als eerste een hardloper aan op de Van Alkemadelaan. Het slachtoffer komt ten val en wordt in zijn achterhoofd, neus, pols en duim gestoken en ook nog geschopt. De aanvaller gaat daarbij op het lichaam van de hardloper zitten. De verdachte bijt hem toe 'next time I won't be so fucking friendly' en laat het slachtoffer achter.

'Als het een minuut langer had geduurd, had ik het niet overleefd', schrijft het slachtoffer later in zijn slachtofferverklaring. De man kan beide handen nog steeds niet goed gebruiken.

Hockeyclub

Een volgende voorbijganger kan zich uit de voeten maken voor hij wordt aangevallen, maar een jongen van zeventien heeft minder geluk. Samen met zijn dertienjarige zus is hij op weg naar huis vanuit Hockeyclub Klein Zwitserland (HCKZ) als ze de verdachte tegenkomen.

De jongen wordt in zijn arm gestoken en loopt een grote wond op. 'Verwarde mensen vond ik eerst zielig, maar nu vind ik ze vooral eng', zei de hockeyer woensdag tijdens de behandeling van de zaak bij de Haagse rechtbank.

Sigarenwinkel

Korte tijd later botst de verdachte op de Dirk Hoogenraadstraat tegen een buurtgenoot die hem herkent. De buurtgenoot ziet de verwilderde blik in de ogen van de man en het mes in zijn hand. Hij geeft de man een klap op zijn hoofd met zijn paraplu, en vlucht een sigarenwinkel in om te ontkomen.

Als de politie de volgende dag bij de winkelier een verklaring komt opnemen zien ze de verdachte op straat lopen en een huis binnen gaan. Bij een huiszoeking worden handschoenen gevonden met bloed van het eerste slachtoffer en DNA van de Hagenaar. Ook het mes ligt in huis. C. wordt aangehouden.

Beroering

De zaak zorgt voor veel onrust in de omgeving. De hockeyclub roept de leden op om alleen in groepjes naar de club te fietsen. HCKZ en ook voetbalvereniging HVV stellen extra bewaking in.

In het Pieter Baan Centrum wordt vastgesteld dat de verdachte lijdt aan schizofrenie en autisme. De kans op herhaling is groot. Het OM wil dan ook dat de man na zijn celstraf behandeld wordt en eist dus ook TBS met dwangverpleging.

'Drie feiten bewezen'

Volgens het OM zijn poging tot doodslag op de hardloper, mishandeling van de jeugdige fietser en bedreiging van de buurtgenoot te bewijzen. Daarvoor moet de verdachte eerst vijf jaar de cel in voor hij aan zijn behandeling zou kunnen beginnen.

De verdachte wil weinig zeggen en spreekt alleen Engels omdat hij 'de Nederlandse staat niet erkent'. Hij beroept zich veelvuldig op zijn zwijgrecht en wil alleen kwijt dat hij 'volstrekt onschuldig is aan poging tot doodslag'. Wel zegt hij dat hij het vreselijk vindt wat de slachtoffers is overkomen. Ook beweert hij nog dat hij voor de militaire inlichtingendienst MIVD heeft gewerkt.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.