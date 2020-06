Eerste tropische dag van het jaar: 'De zonnebrand is niet aan te slepen'

Het was woensdag ouderwets druk op de stranden. De gemeente Katwijk waarschuwde om 15.30 uur dat de parkeerplaatsen helemaal vol waren en dat mensen die nog naar het strand willen komen dat met de fiets moeten doen. De mensen die een plekje wisten te bemachtigen genoten met volle teugen van de eerste tropische dag van 2020. 'Het is hier heerlijk weer. Door het windje is het ook niet te warm.'

In Limburg kwam de temperatuur woensdag voor het eerst dit jaar boven de dertig graden, waardoor het officieel de eerste tropische dag van het jaar is. Voor veel mensen was dat reden om naar het strand te gaan. 'Het was de drukste ochtend in de acht jaar dat ik hier werk', zo vertelde een medewerker van de Kruidvat in Noordwijk. 'De zonnebrand is niet aan te slepen. Mensen zorgen goed voor zichzelf. Je moet niet verbranden, dat is niet goed voor het huidje.'

Door de coronamaatregelen ziet het strand er wel anders uit dan normaal. Strandbedjes staan op anderhalve meter afstand van elkaar en de rijen zijn langer omdat iedereen afstand van elkaar moet houden. 'We zijn blij dat we het druk hebben', zegt een van de verhuurders van de strandbedden. 'We hebben tussentijds onderhoud gedaan, maar alles heeft toch een aantal weken op zijn gat gelegen. Nu hebben we dit mooie weer al vroeg in het seizoen. Daar zijn we hartstikke blij mee. En in de rij zien we ook alleen maar lachende gezichten.'

Zomermens

Ook op het strand genieten de aanwezigen van het mooie weer. 'Het is hier super', zegt een van de aanwezige vrouwen. 'De zon kan mij niet lang genoeg schijnen. Ik ben echt een zomermens.'

Ook voor de kinderen is het goed uit te houden. Ze kunnen af en toe afkoelen in het water, dat met een temperatuur van 17 graden voor de nodige verkoeling zorgt. Een van de moeders op het strand van Noordwijk is dan ook meer dan tevreden. 'Door het windje is het heerlijk weer. Ook voor de kinderen is het hier genieten.'

LEES OOK: 'Plaatselijk kan het deze woensdag al 30 graden worden', hitteplan van RIVM in werking