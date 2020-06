Versoepelingen coronamaatregelen: dit mag er vanaf 1 juli weer

Het zal nog wel even duren voor de eerste evenementen ook echt georganiseerd kunnen worden, gaf de premier aan. 'Een vergunningsaanvraag duurt zes weken, dus vanaf de tweede week van augustus zijn kleine evenementen weer mogelijk.'

De nieuwe regels zijn een onderdeel van een breed pakket aan versoepelingen die het kabinet bekend heeft gemaakt. Zo is er vanaf 1 juli geen maximum aantal bezoekers die zowel binnen als buiten bij elkaar mogen komen. Dit is onder meer van belang voor kerkdiensten, bioscopen, grote winkels de horeca. Wel moeten mensen nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar houden. Niet meer het aantal personen, maar de grootte van de ruimte wordt vanaf volgende maand leidend in hoeveel mensen er bij elkaar mogen komen.

Sekswerkers

Rutte gaf aan dat er meer maatregelen die eigenlijk per 1 september zouden worden versoepeld nu al worden doorgevoerd. Zo mogen de sekswerkers weer aan het werk.

'Onze eerdere routekaart is voor het grootste gedeelte ingevoerd, twee maanden eerder dan verwacht. De controlefase gaat dan ook nu in. We blijven in gesprek met de branches en kijken we hoe het virus zich gedraagt. We gaan de zomer in met meer vrijheid dan gedacht, maar in de wetenschap dat het virus niet weg is.'

Openbaar vervoer

Iedereen mag vanaf woensdag weer gebruik maken van het openbaar vervoer. Sinds 1 juni reden bussen, trams en treinen al weer volgens de oude dienstregeling, maar gold een beperking van 40 procent van de normale capaciteit en werd opgeroepen om alleen voor noodzakelijke reizen met het ov te gaan. Deze beperkingen vervallen nu. De verplichting om mondkapjes te gebruiken blijft nog wel bestaan.

Het kabinet staat ov-bedrijven nu toe om alle plekken te gebruiken. Hierdoor zijn ook niet-noodzakelijke reizen weer toegestaan. Wel wordt voorlopig geadviseerd om de spits zoveel mogelijk te mijden. Er wordt gekeken of de openingstijden van musea en de lestijden van onderwijsinstellingen hierop afgestemd kunnen worden.

Voetbalstadions

Omdat evenementen weer toegestaan zijn, mag er in het nieuwe seizoen ook weer publiek zijn bij voetbalwedstrijden. Wel moeten ze allemaal anderhalve meter onderlinge afstand houden en zijn spreekkoren niet toegestaan.

Verpleeghuizen

Het bezoek aan verpleeghuizen kan ook worden verruimd, zo maakte minister De Jonge bekend. 'Dit is het moment voor alle verpleeghuizen om elkaar weer te ontmoeten.' Wel moeten verpleeghuizen zonder besmettingen zijn.

Sportscholen

Verder gaat de opening van de sportscholen, sauna's, sportkantines en sauna's op 1 juli door. In eerste instantie zouden deze tot 1 september gesloten blijven, maar het kabinet heeft besloten om ook deze groepen (onder voorwaarden) weer open te laten gaan. Daarbij zijn contactsporten weer toegestaan

Middelbare scholen

Na de zomervakantie mogen middelbare scholen weer een volledig lesrooster gaan draaien, waarbij leerlingen onderling geen afstand meer hoeven te houden, maar alleen nog tot de docent.

Dalende cijfers

Premier Rutte verwees tijdens de persconferentie naar de dalende cijfers. 'Zonder alle maatregelen zouden we te maken hebben gehad met 135.000 ziekenhuisopnames en 35.000 mensen op de intensive care in plaats van de drieduizend nu. Vandaar dat het onze taak is om rekening te houden met een tweede golf en hierop voor te bereiden.'

Het is voor het laatst dat de betrokken ministers in overleg bij elkaar zijn gekomen om de coronamaatregelen te bespreken. De persconferentie waarin de versoepelingen bekend werden gemaakt is voorlopig ook de laatste die Rutte en De Jonge zullen geven.

