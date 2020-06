Extra maatregelen Leidschendam na nieuwe autobranden

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat extra maatregelen nemen nadat er afgelopen week weer meerdere auto's in Leidschendam in brand zijn gestoken. Er worden extra camera's geplaatst en een particuliere beveiliger gaat toezicht houden. Ook gaat de politie door met de nachtelijke intensieve surveillance.

In Leidschendam-Noord zijn al zestien auto's afgebrand sinds 16 april. Eind mei werden twee 17-jarige Hagenaars aangehouden die worden verdacht van brandstichting. Zij zouden afval in brand hebben gestoken en zijn niet aangehouden voor de autobranden. In de weken daarop werd het rustiger in Leidschendam, maar sinds vorige week is het weer raak. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde een auto aan de Valkhof uit, de derde deze week.

'We tolereren het niet' - burgemeester Klaas Tigelaar

Burgemeester Klaas Tigelaar heeft na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten extra maatregelen te nemen om de autobranden tegen te gaan. 'Autobranden, vernielingen, overlast door hangjongeren: we tolereren het niet. We nemen samen met de politie extra maatregelen. De politie is dag en nacht druk bezig om de dader(s) van de autobranden en andere delicten op te sporen.'

Negatieve invloed

De politie onderzoekt nog of de autobrand in de Valkhof van afgelopen nacht in verband staat met de eerdere autobranden in Leidschendam. Dat verband is nog niet zeker. De politie blijft doorgaan met sporen- en buurtonderzoek en verzamelt en analyseert camerabeelden. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot aanhoudingen.

De gemeente gaat extra camera's plaatsen op diverse locaties in de Prinsenhof, Amstelwijk en De Heuvel. Ook komen er extra beveiligers bij. 'Alles is er op gericht om de daders van de autobranden op te sporen', verklaart de burgemeester. 'De daders moeten worden gestraft, dat staat buiten kijf. Dit criminele gedrag heeft grote en negatieve invloed op het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners. Daarom krijgen de wijken in Leidschendam-Noord de komende periode extra aandacht van de gemeente.'

