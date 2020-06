Verloop fatale ruzie Bilal Aydin nog steeds onduidelijk

De dood van Bilal slaat in als een bom, bij zijn familie, vrienden en bij zijn voetbalclub waar hij in het eerste elftal speelde. Hij krijgt dan ook een indrukwekkend afscheid.

Vrienden vermoeden dat zijn dood gelinkt kan worden aan drillrap, zeiden ze tegen programmamaker Danny Ghosen. Rappers die in hun clips zwaaien met grote messen en rappen over geweld. Inmiddels zijn vijf jongens aangemerkt als verdachte in de zaak.

Drillrap

Een van hen is een lid van drillrapgroep SK6 uit het Haagse Schipperskwartier. Zij waren een clip aan het opnemen toen een vechtpartij ontstond die uitmondde in de steekpartij.

Samen met zijn broertje en een ander werd zijn zaak donderdag achter gesloten deuren behandeld. De drie worden vervolgd voor hun bijdrage aan de vechtpartij.

Jongste verdachte is 15 jaar

Twee van de jongens zijn inmiddels 18 jaar maar waren minderjarig toen Bilal werd doodgestoken. De jongste verdachte is pas 15 jaar oud.

De jongens zijn dagen na hun aanhouding weer vrijgelaten, zonder een verdere mededeling, zegt een van hun advocaten Sander Rens: 'Ze waren dan ook verbijsterd toen ze een oproep kregen met deze verdenking. Ze waren vrijgelaten zonder verdere mededeling, hoorden maanden helemaal niks en toen opeens deze zware beschuldigingen'.

'Dip em, Dip em'

Ook twee mannen van 19 jaar moesten donderdag voor de rechter verschijnen. Een van hen is ook bekende uit de drillrapscene. 'Maar daar wil hij uit', zei zijn advocaat Gerald Roethof. Ondanks dat voornemen wilde de rechter het voorarrest van het tweetal niet beëindigen.

Op de Goudriaankade zijn bloemen en kaarsjes neergezet | Foto: Omroep West

Het OM zegt dat verdachte Gennaro van D. Bilal heeft vastgehouden nadat hij een klap had uitgedeeld. Volgens de nabestaanden was er ruzie ontstaan omdat Bilal zijn neefje kwam helpen. Ook zou Van D. geroepen hebben: 'Dip em, dip em' wat betekent: steek hem. Hij ontkent dat. Op de broek van D. is bloed gevonden van het slachtoffer.

Fatale steek in de wang

De andere verdachte zou gestoken hebben. Bilal had twee steekwonden van twee verschillende messen, in zijn zij en in zijn wang. Die laatste is hem fataal geworden. Of Eduardo M. die op zijn geweten heeft wordt nog onderzocht.

Justitie houdt de optie open dat er nog een steekverdachte is. Mogelijk een van de minderjarige verdachten. Ook onderzoeken ze twee messen: 'Een dolk en een Rambomes'.

Lastig onderzoek

Het onderzoek lijkt een zware kluif voor de politie en justitie. Er zijn geen goede camerabeelden van de fatale steekpartij, veel van de betrokkenen droegen mondkapjes of capuchons en waren daarom onherkenbaar. Hun vele bijnamen maken het er ook niet makkelijker op.

Daarnaast zijn er meer dan honderd getuigenverklaringen. Maar volgens de officier van justitie durven veel getuigen niet vrijuit te praten: 'Ze durven niet te zeggen wat ze hebben gezien en durven zeker geen namen te noemen.'

'Niet betrouwbaar en ontlastend'

Volgens de advocaten van de verdachten, Machteld en Gerald Roethof, zijn niet alle verklaringen even betrouwbaar en zelfs ontlastend. Gerald Roethof: 'Er zijn ook mensen geweest die gezegd hebben dat er niet is gezegd 'Dip em'.

Voor de familie van het slachtoffer was het een emotionele dag. Het was het de eerst keer dat ze in de zaal zaten met de verdachten. De vorige zitting kon de familie er niet bij zijn vanwege het coronavirus.

HVV Laakkwartier herdenkt Bilal Aydin | Foto: Omroep West

Verder over drie maanden

In de zaak is nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling. Zo zijn nog niet alle onderzoeken klaar. Over uiterlijk drie maanden gaat de zaak verder.