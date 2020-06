Scholen, OV, sportscholen en voetbal blij met versoepeling, horeca en theaters vinden het te weinig

De reacties op de versoepeling van de coronamaatregelen zijn over het algemeen positief. Bij verschillende scholen, de Haagse openbaar vervoersmaatschappij HTM, sportschool Highline in 's-Gravenzande en vv Katwijk zijn ze blij. Dat is anders voor de Haagse kroegeneigenaar Maarten Hinloopen. 'Voor veel Haagse horecabedrijven heeft dit weinig zin.' Die mening deelt Tineke Maas van de Goudse Schouwburg. 'Voor kleine zalen is dit te weinig.'

'Fijn om de leerlingen weer te zien'

Ajolt Elsakkers is rector van het Sint Maartenscollege in Voorburg. Hij is blij met de versoepeling van de coronamaatregelen. Een van de versoepelingen was dat leerlingen van middelbare scholen geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. 'Blijkbaar is het veilig genoeg om onze leerlingen les te geven volgend schooljaar. Dat is een grote opluchting', zegt hij in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

'Leraren vinden het fijn dat ze de leerlingen kunnen zien', zegt Elsakkers. 'Het contact met leerlingen vinden ze het mooiste van het vak. Maar ook voor de leerlingen is het fijn. Ze kunnen weer terug naar school. Weg uit de sociale isolatie thuis.'

'Leerlingen komen niet graag in buurt van docent'

Maria van Welie, directeur bij scholengemeenschap de Goudse Waarden in Gouda, is druk bezig met de voorbereidingen op de nieuwe versoepeling, waardoor leerlingen tot 18 jaar per 1 juli geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. Docenten moeten dat wel. 'De leerlingen komen toch al niet zo graag in de buurt van de docent', grapt van Welie. 'We moeten bureaus wat verder weg zetten en bij praktijklessen gaat de docent misschien gebruik maken van een mondkapje.' Tijdens die lessen is het voor een docent lastiger om voldoende afstand tot de leerlingen te houden.

De school in Gouda merkt dat het lastig is voor de leerlingen om zich aan de afstand te houden. Officieel moet dat nog tot volgende week woensdag. 'Soms zitten ze boven op elkaar, met z’n drieën over een telefoon heen gebogen. Het is zo onnatuurlijk voor ze. De leraren handhaven wel, maar het is een heel gedoe.' Van Welie en haar team zijn ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 'We maken bijspijkerprogramma's voor leerlingen met een leerachterstand, denk aan zomer- of herfstschool.'

'Weinig zin voor Haagse horeca'

Horecaondernemer Maarten Hinloopen, die meerdere kroegen heeft op de Haagse Grote Markt, is gematigd blij met het nieuws. 'Voor veel horecabedrijven in Den Haag heeft dit weinig zin. Die anderhalve meter moet binnen worden gehandhaafd. Veel bedrijven kunnen nu al niet meer dan dertig mensen kwijt.'

Als de horecabedrijven gebruikmaken van zogeheten kuchschermen, hoeft er buiten geen rekening met anderhalve meter worden gehouden. Dat kan volgens Hinloopen een oplossing zijn. 'Dan kunnen we meer mensen op het terras kwijt. Al zien die kuchschermen er niet uit. Maar deze versoepeling is weer een kleine stap naar voren.'

'Wees welkom in het openbaar vervoer'

En ook bij de Haagse vervoersmaatschappij is er een kleine hosannastemming op kantoor. 'We zijn hartstikke blij. We zijn er omdat we graag mensen vervoeren. De maatregelen die werden opgelegd vanwege corona waren logisch. Nu we minder beperkingen hebben, kunnen we weer zeggen: wees welkom in het openbaar vervoer', zegt Marijke Poppelier van HTM.

De HTM heeft vanwege de strenge maatregelen veel aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering. 'We gaan daar naar kijken', zegt Poppelier. 'Wat zinvol is, blijft. We gaan dingen weghalen of de boodschap die we hebben aan de reizigers veranderen. Maar wat blijft is: blijf bij klachten thuis en plan je reis goed. Zodat we niet allemaal in de spits reizen.'

'Lost problemen theater niet op'

'Natuurlijk zijn we blij, maar het lost onze problemen niet op', zegt Tineke Maas, directeur van de Goudse Schouwburg. 'We kunnen nu 25 procent van onze bezettingsgraad gebruiken. We hebben tachtig procent nodig om bedrijf te runnen.'

Toch heeft Maas een positieve insteek. 'Het verlies wordt minder groot', zegt ze. 'Voor grote zalen die veel mensen kwijt kunnen, kan dit de redding zijn. Voor kleine theaters biedt dit weinig soelaas. Zalen die maar driehonderd mensen kunnen herbergen, kunnen nu misschien maximaal honderd mensen kwijt. Dat is te weinig.'

'We gaan weer lekker sporten'

'Ik was er wel blij mee', zegt Ton van der Heide, mede-eigenaar van sportschool Highline in 's-Gravenzande. Ook sportscholen mogen per 1 juli weer volledig open. 'Eerst was het 1 september, dan zouden we een half jaar dicht zijn geweest.' Van der Heide heeft zijn sportschool de laatste weken naar buiten verplaatst. Elke dag vanaf 6.30 uur zet hij de fitnessapparaten met een heftruck buiten, zodat zijn klanten daar kunnen sporten.

'De crossfitlessen blijven we lekker buiten doen. De apparaten staan vanaf 1 juli wel binnen, en we nemen extra maatregelen', zegt Van der Heide. Er mogen steeds maar 30 tot 50 mensen tegelijk naar binnen en er wordt gevraagd of klanten klachten hebben. 'We hebben een goede mechanische installatie die zuurstof naar binnen brengt en de gebruikte lucht afzuigt, er gaat 3800 kuub per uur uit. Daarnaast hebben we vakken van anderhalve meter gemaakt voor de groepslessen. Ik heb er zin in, we gaan weer lekker sporten.'

'Weer reuring op het sportpark'

Bij voetbalclub vv Katwijk zijn ze blij dat het nieuwe seizoen kan beginnen met publiek op de tribunes. 'Het is erg prettig om op deze manier te starten. Ik ben blij dat er weer reuring op het sportpark komt en dat de saamhorigheid terugkomt', zegt voorzitter Mart Vergouwen van de amateurclub uit de Tweede Divisie. Eerder zei Vergouwen al dat de clubs in de top van het amateurvoetbal niet zouden gaan spelen zonder publiek.

Spelers mogen vanaf 1 juli weer op de normale manier trainen en voetballen, publiek moet wel anderhalve meter afstand tot elkaar houden. vv Katwijk gaat hiervoor zorgen met looplijnen, pijlen en stickers. ‘Het is aan de mensen om zich hieraan te houden. Dit is het beste van het kwaaiste, maar het is een goede stap. Als we alle ruimte benutten, kunnen we ongeveer 1.500 mensen ontvangen.' Ook de kantine en het terras op sportpark De Krom mogen per 1 juli weer open.

Donderdagavond is er overleg tussen de KNVB en vertegenwoordigers van clubs uit de tweede en derde divisie over de invulling van het competitieprogramma. Vergouwen verwacht dat er medio september gestart kan worden en dat er mogelijk tot in juni 2021 gespeeld wordt. 'Dat heeft mijn voorkeur. Dan hoeven we niet doordeweeks te spelen. Niet op woensdagavond in de bus voor een paar uurtjes.'

