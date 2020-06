Scholen blij met versoepeling coronamaatregelen: 'Leerlingen uit sociale isolatie'

De reacties op de versoepeling van de coronamaatregelen zijn gematigd positief. Bij het Sint Maartenscollege in Voorburg en de Haagse openbaar vervoersmaatschappij HTM zijn ze overwegend blij. Dat is anders voor de Haagse kroegeneigenaar Maarten Hinloopen. 'Voor veel Haagse horecabedrijven heeft dit weinig zin.' Die mening deelt Tineke Maas van de Goudse Schouwburg. 'Voor kleine zalen is dit te weinig.'

'Fijn om de leerlingen weer te zien'

Ajolt Elsakkers is rector van het Sint Maartenscollege in Voorburg. Hij is blij met de versoepeling van de coronamaatregelen. Een van de versoepelingen was dat leerlingen van middelbare scholen geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. 'Blijkbaar is het veilig genoeg om onze leerlingen les te geven volgend schooljaar. Dat is een grote opluchting', zegt hij in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

'Leraren vinden het fijn dat ze de leerlingen kunnen zien', zegt Elsakkers. 'Het contact met leerlingen vinden ze het mooiste van het vak. Maar ook voor de leerlingen is het fijn. Ze kunnen weer terug naar school. Weg uit de sociale isolatie thuis.'

'Weinig zin voor Haagse horeca'

Horecaondernemer Maarten Hinloopen, die meerdere kroegen heeft op de Haagse Grote Markt, is gematigd blij met het nieuws. 'Voor veel horecabedrijven in Den Haag heeft dit weinig zin. Die anderhalve meter moet binnen worden gehandhaafd. Veel bedrijven kunnen nu al niet meer dan dertig mensen kwijt.'

Als de horecabedrijven gebruikmaken van zogeheten kuchschermen, hoeft er buiten geen rekening met anderhalve meter worden gehouden. Dat kan volgens Hinloopen een oplossing zijn. 'Dan kunnen we meer mensen op het terras kwijt. Al zien die kuchschermen er niet uit. Maar deze versoepeling is weer een kleine stap naar voren.'

'Wees welkom in het openbaar vervoer'

En ook bij de Haagse vervoersmaatschappij is er een kleine hosannastemming op kantoor. 'We zijn hartstikke blij. We zijn er omdat we graag mensen vervoeren. De maatregelen die werden opgelegd vanwege corona waren logisch. Nu we minder beperkingen hebben, kunnen we weer zeggen: wees welkom in het openbaar vervoer', zegt Marijke Poppelier van HTM.

De HTM heeft vanwege de strenge maatregelen veel aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering. 'We gaan daar naar kijken', zegt Poppelier. 'Wat zinvol is, blijft. We gaan dingen weghalen of de boodschap die we hebben aan de reizigers veranderen. Maar wat blijft is: blijf bij klachten thuis en plan je reis goed. Zodat we niet allemaal in de spits reizen.'

'Lost problemen theater niet op'

'Natuurlijk zijn we blij, maar het lost onze problemen niet op', zegt Tineke Maas, directeur van de Goudse Schouwburg. 'We kunnen nu 25 procent van onze bezettingsgraad gebruiken. We hebben tachtig procent nodig om bedrijf te runnen.'

Toch heeft Maas een positieve insteek. 'Het verlies wordt minder groot', zegt ze. 'Voor grote zalen die veel mensen kwijt kunnen, kan dit de redding zijn. Voor kleine theaters biedt dit weinig soelaas. Zalen die maar driehonderd mensen kunnen herbergen, kunnen nu misschien maximaal honderd mensen kwijt. Dat is te weinig.'