Vijf woningen ontruimd bij brand op dakterras in De Lier

Een brand op een dakterras aan de Eikenhof in De Lier is een van de woningen ingeslagen. Daar breidde het vuur zich snel uit. De brandweer moest vijf woningen ontruimen. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners kunnen door de rookschade waarschijnlijk woensdag niet meer terugkeren in hun woning.

De brand begon op het dakterras achter een van de woningen in het complex. Het vuur sloeg volgens een woordvoerder van de brandweer over naar binnen. Hier kon het vuur zich in korte tijd snel uitbreiden. 'De bewoners hoorden van de brand omdat de rookmelder afging', legt een woordvoerder van de brandweer uit. 'Hierdoor waren ze redelijk snel bij de brand, anders was de schade nog veel groter geweest.'

De brandweer moest de woning ontruimen, net als vier omliggende maisonnettewoningen. Volgens de brandweer is de schade in de woning waar de brand begon aanzienlijk. 'Naast de brand- en rookschade is er in die woning ook veel waterschade.' Ook de omliggende woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. 'Salvage is ter plaatse om de schade op te nemen, maar we gaan er vanuit dat de stank te erg voor de bewoners om vanavond al weer naar huis te kunnen.'

Watertekort

Geen van de bewoners raakte gewond. De brandweer zette groot in. Volgens de brandweerwoordvoerder was dit nodig om voldoende water te hebben om de brand te blussen. 'Rond het appartementencomplex is weinig water beschikbaar. Dus om te voorkomen dat we een watertekort zouden hebben, moesten we meer materieel inzetten om het water van andere punten te kunnen gebruiken.'

De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet uit, zo vertelt de woordvoerder. 'De vlammen zijn onder controle, maar we vermoeden dat er nog een brandhaard in de spouwmuur zit. Om die te blussen is een specialistisch team uit Rijswijk onderweg. Zij kunnen gaatjes in de muur boren om te kijken of het er nog brandt. We zijn dus nog wel even bezig met sloop- en bluswerkzaamheden, want we willen zeker weten dat de muur niet meer kan ontbranden.'