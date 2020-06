Haagse boa's delen 142 coronaboetes uit

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Den Haag hebben 142 keer een boete uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen. Kinderen vanaf dertien jaar krijgen een boete van 95 euro, meerderjarigen moeten 390 euro aftikken, schrijft Den Haag FM. Dit is niet het totale aantal coronaboetes, want hierin zijn de boetes van de Haagse politieagenten niet meegenomen.

Remkes stuurde woensdag zijn verantwoording over de lokale coronamaatregelen in de omliggende gemeenten. Dat deed hij als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). Dat is het samenwerkingsverband tussen Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

10.000 euro boete

De gemeente heeft ook boetes uitgedeeld aan ondernemers die zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. In 36 gevallen werd er een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Een dergelijke boete opleggen wordt gedaan van 2.500 tot 10.000 euro en wordt bij iedere overtreding verhoogd tot een maximum van 50.000 euro. In de andere gemeenten is er nagenoeg geen last onder dwangsom opgelegd. Dat gebeurde slechts een enkele keer in Wassenaar.

Den Haag heeft ook de meeste 'gebiedsaanwijzingen'. Dat houdt in dat gebieden zijn gesloten. Zo werd de boulevard op Scheveningen afgesloten voor het verkeer, maar ook de haven. Verder waren ook verschillende parkeerterreinen niet toegankelijk, om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Strandtenten

Remkes schrijft ook over de verschillen die in kustgemeenten ontstonden in het wel of niet openen van strandtenten. Zo mochten strandtentondernemers op Scheveningen geen bedjes verhuren, maar in Noordwijk en Katwijk wel.

De vertrekkend waarnemend burgemeester: 'Hoewel getracht is om zoveel mogelijk uniformiteit na te streven, is in de praktijk gebleken dat dit binnen het huidige bestel niet altijd is gelukt. Een voorbeeld hiervan is het beleid inzake de eet- en drinkgelegenheden aan de kust, dat door veiligheidsregio's aan de kuststrook verschillend tot uitvoering is gebracht. ' Na overleg met andere veiligheidsregio's aan de kust is besloten om een meer eenduidige lijn te kiezen.

Remkes stuurde zijn verantwoording over de coronamaatregelen in Haaglanden eerder dan gepland, omdat hij binnenkort vertrekt. 'Nu ik op 1 juli vertrek als waarnemend burgemeester van Den Haag, en daarmee als plv. voorzitter van deze veiligheidsregio, vind ik het belangrijk om ook dit deel van mijn werkzaamheden netjes af te sluiten', aldus Remkes.

