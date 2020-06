Verhalen vijf veteranen centraal tijdens Veteranendag: 'Dat betekent vrijheid voor mij'

Jaarlijks worden de ongeveer 100.000 veteranen die zich in hebben gezet voor onze vrijheid geëerd op de laatste zaterdag van juni. Door de coronamaatregelen is de normale Veteranendag dit jaar niet mogelijk. Het Nationaal Comité Veteranendag heeft daarom een alternatief programma opgesteld. De verhalen van vijf veteranen zullen zaterdag centraal staan. Zij liepen eerder al een mini-defilé, dat in de tv-uitzending te zien zal zijn.

Een van de veteranen die zaterdag aan het woord zal komen is Maaike Hoogewoning. Zij hielp tijdens de coronacrisis als ondersteunend ic-verpleegkundige. 'Medisch gezien heb ik erger ervaren tijdens mijn uitzendingen', vertelt zij over de afgelopen maanden. 'Maar wat ik wel heftig vond was dat er tijdens corona geen of bijna geen familie van de patiënt aanwezig mocht zijn wanneer hij/zij op sterven ligt.'

Vrijwilliger in verpleeghuis

Een andere aanwezige in de Ridderzaal is Dennis Kroon. Hij werd in het verleden naar Bosnië, Irak en Afghanistan uitgezonden. Hij heeft de afgelopen maanden als vrijwilliger geholpen in een verpleeghuis. 'Ik heb mij aangemeld om steun te verlenen in de zorg en dat doe ik nu in een verpleeghuis op een afdeling met coronapatiënten. Ik vind dat als je iets bij kunt dragen, dan moet je dat ook doen. Dat betekent vrijheid voor mij.'

Het programma begint zaterdag om 13.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO1. Tussen de onderdelen in zullen diverse solisten optreden, waarna Di-rect het programma af zal sluiten.

