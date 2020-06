Dit moet je doen als je een achtergelaten hond of kind in een snikhete auto ziet zitten

De berichten zijn elke zomer te lezen: kinderen, honden of andere dieren die in de brandende zon in snikhete auto's worden achtergelaten en moeten worden bevrijd. 'Vaak is het onwetendheid', zegt Silos.

En dus herhaalt de Dierenbescherming hun oproep jaar in, jaar uit. 'Mensen onderschatten het. Honden kunnen niet zweten, ze raken hun warmte kwijt via hun voetzooltjes of door te gaan hijgen. Maar van veel hijgen krijg je het alleen maar warmer, de bloedsomloop gaat dan sneller.'

Wat moet je doen?

Wat moet je doen als je een achtergelaten hond of een kind in een hete auto ziet zitten? We leggen het je uit in onderstaande video.

Extra water geven

Op de website van de Dierenbescherming zijn tips te vinden om dieren thuis door warme dagen heen te helpen. In het algemeen geldt: geef je dier voldoende water en zorg voor koele plekken in huis. Silos: 'Wat bijvoorbeeld bij konijnen wordt onderschat: de hokken moeten niet in de zon. Konijnen moeten ook extra worden verschoond, anders trekt dat vliegen aan en dat zorgt weer voor maden.'

Voor eigenaren van konijnen of andere knaagdieren heeft Silos tot slot nog een goede tip: 'Vul een plastic fles met water en leg die even in de vriezer. Doe er dan een theedoek omheen en leg die in het hok, dat is dan ook een extra stukje verkoeling. Zorg er wel voor dat ze niet aan het plastic gaan knagen.'

