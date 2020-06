Vijf jaar cel voor Hagenaar na fatale beroving in Hoogeveen

De rechtbank in Assen heeft Alifu W. vijf jaar cel opgelegd voor diefstal met geweld met de dood tot gevolg. De Hagenaar van Chinese afkomst beroofde in 2018 een Chinese restauranthouder in Hoogeveen. Bij de poging om de Hagenaar te stoppen kwam de Hoogeveense restauranteigenaar om het leven. De veroordeling is lager dan de eis; eind mei had het OM zeven jaar geëist tegen W.

Medeverdachte Shirali M. kreeg negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Tegen hem was een jaar geëist.

De twee Hagenaars waren volgens het OM op 18 oktober 2018 naar Drenthe gereden voor een geldwissel. De 32-jarige W. zou tienduizenden euro's contant geld krijgen en zelf ter plekke Chinese yuan laten overmaken op de Chinese rekening van de Hoogeveense man.

Botsing tegen muurtje

Op het moment dat de Hagenaar het geld in handen kreeg ging hij er echter vandoor in zijn auto. De restauranthouder en een zwager probeerden de auto tegen te houden en grepen die vast. De Hoogevener werd tientallen meters meegesleept, tot de auto met een snelheid van 61 kilometer per uur op een muurtje botste. Hierbij kwam de restauranteigenaar om het leven.

Tijdens eerdere zittingen ontkenden de twee verdachten dat er sprake was van een diefstal. De twee Hagenaars verklaarden dat ze op het moment van het ongeluk bezig waren met de geldruil. W. zou in de auto de 74.000 euro contant geld aan het tellen zijn geweest, toen hij een klap op zijn hoofd heeft gekregen. Hierdoor zou hij bewusteloos zijn geraakt en per ongeluk gas hebben gegeven. Volgens de rechter hebben de twee na de diefstal telefonisch contact gehad om de waarheid te verbloemen.

Schadevergoeding

Alifu W. moet de vrouw en kinderen van de restauranteigenaar ruim 105.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank spreekt van een heel ernstig feit met een grote impact op de nabestaanden. Volgens de rechtbank had W. alleen zijn eigen financiële gewin voor ogen. Door zulke misdrijven neemt de angst in de samenleving toe, stelt de rechtbank.

Zijn straf is wel lager dan de zeven jaar die justitie had geëist. De rechtbank geeft hem een lagere straf, omdat de van oorsprong Chinese man in Nederland nooit eerder is veroordeeld en zelf ook zwaargewond raakte bij het ongeluk tijdens zijn vlucht.