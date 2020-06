Juichen zonder geluid kan niet: 'Aanmoedigen moet luid'

Zingen en juichen. Dat mag niet meer in het voetbalstadion als straks in september de bal weer gaat rollen. Laat een toeter horen of roep zachtjes 'hoera'. Dat zei premier Mark Rutte woensdagavond. Maar kunnen we dat wel? Nee, zegt de Haagse stemcoach Alex Boon. 'Alsof er een bord eten voor je neus wordt gezet, maar je mag het niet opeten.'

Zachtjes juichen. Dat gaat niet, zegt Alex Boon. 'Sport is emotie. Juichen is emotie. Supporters die zingen of juichen doen dat altijd hard. Het neigt naar schreeuwen. Het is in ieder geval altijd luid en altijd krachtig. Scanderen, juichen, supporten heeft allemaal hetzelfde doel: aanmoedigen of reageren wat er op het veld gebeurt. Als je daar een alternatief in geluid voor wilt hebben: dat bestaat niet.'

Uniek is het wel, vindt Boon. 'Er is nu censuur op de vorm en niet op de inhoud zoals je anders met kwetsende spreekkoren ziet. Dus je moet op zoek naar een andere vorm. Maar dat is heel lastig omdat het over emoties gaat. Je mag naar het stadion komen, maar je kan je niet uiten. Alsof er een bord eten voor je neus wordt gezet, maar je mag het niet opeten.'

Zelfbeheersing en zelfkennis

Elkaar aanspreken op gedrag op de tribune en goede afspraken met elkaar maken. Dat is wat de KNVB en de clubs nu moeten gaan doen. Volgens Boon moet je jezelf ook afvragen of je je wel aan de regels kán houden. 'Misschien denk je dat het jou wel gaat lukken om je te beheersen op de tribune. Maar daar is wel iets voor nodig. Zelfbeheersing, zelfkennis, een besluit om dat te doen. Maar er zitten zoveel verschillende mensen, iedereen heeft een eigen motivatie en besluitvorming. Dus als je er heen gaat en denkt: 'Ik zie het wel of ik niet ga roepen en schreeuwen', dan ga je het niet redden.'

Wat is dan het alternatief? Geluid maken zonder je stem. Op andere manieren, zoals Rutte ook al voorstelde. Met toeters, ratels, klappers. 'Dat is een optie, maar dan zou ik iets nemen dat fysiek wat van je vraagt. Dat je moet klappen, slingeren, slaan of draaien. Dus opspringen, bewegen en dan geluid maken met je geluidmaker en niet met je stem. Zo klinkt het wel simpel, maar of het gaat werken in de praktijk? Ik ben heel benieuwd.'

Geen juichpolitie

Paul Depla, de 'voetbalburgemeester' van Breda, liet woensdagavond al weten dat er geen 'juichpolitie' komt. Volgens hem is het 'hartstikke mooi dat de fans vanaf het weekeinde van 12 en 13 september weer naar het stadion kunnen gaan. De clubs zullen de supporters goed bij de nieuwe situatie moeten betrekken. Hoe dat georganiseerd dient te worden. Hoe gaan de bezoekersstromen lopen, hoe voorkom je opstoppingen? Ik weet dat ze met de hulp van de KNVB daarmee nu al bezig zijn. Samen zullen de betrokken partijen naar goede oplossingen moeten zoeken.'

Er gaat in ieder geval veel veranderen voor supporters die naar het stadion komen. Zo moeten ze 1,5 meter afstand van elkaar houden, hetgeen in de praktijk betekent dat clubs ongeveer een derde deel van hun stadioncapaciteit kunnen gebruiken. Ook bij binnenkomst moeten ze afstand houden, wat tot lange wachtrijen zal leiden. En dus het niet zingen en juichen. 'Dat kan best wel eens lastig worden', zegt voorzitter Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland. 'Maar gelukkig hebben we nog een paar maanden om alle plannen in detail uit te werken. Laten we hopen dat er straks toch meer mogelijk blijkt.'