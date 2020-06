Bewoners Eikenhof De Lier ontsnappen aan ramp bij brand: 'Haal de kinderen uit bed!'

Het is woensdag even voor half acht als er brand uitbreekt op een dak of balkon. De bewoners van het brandadres hebben in eerste instantie niets in de gaten, zij zitten in de woonkamer eronder. Tot opeens het brandalarm afgaat en er metershoge vlammen zichtbaar zijn.

Ook buurvrouw Irma is thuis als er brand uitbreekt. 'Mijn kleinkinderen zijn aan het logeren en lagen al te slapen. Ik kom net de douche uitstappen als een buurvrouw in paniek voor de deur staat', vertelt ze geschrokken aan mediapartner WOS. Niet veel later staat een tweede buurman aan de deur. 'Je moet eruit, haal de kinderen uit bed!'

'Iedereen helpt elkaar'

De brandmelders in de getroffen huurwoningen van Arcade zijn vorig jaar nog vervangen en werkten uitstekend. 'En toen zagen de buren dat de bovenkant in lichterlaaie stond.' In totaal zijn vijf woningen ontruimd. Eén huis is zwaar beschadigd.

Zwarte rookwolken boven de woning aan de Eikenhof in De Lier | Foto: District8

Irma brengt de nacht door bij een buurvrouw. Bewoners van de Rode Buurt, zoals deze woonwijk in De Lier heet, staan altijd voor elkaar klaar. Ook nu. 'Altijd, met bakkies koffie, kinderen uit bed halen. Iedereen helpt altijd iedereen in de straat.'

'Niet lekker geslapen'

De getroffen bewoners worden in eerste instantie ondergebracht in een sporthal, maar de meesten vinden al snel een logeerplek voor de nacht. Slapen doet Irma niet. 'Ik heb heel lief bij de buurvrouw geslapen, maar lekker was het niet. Maar dat halen we wel weer in.'

Geen van de bewoners raakte gewond. De brandweer zette groot in. Volgens een brandweerwoordvoerder was dit nodig om voldoende water te hebben om de brand te blussen. 'Rond het appartementencomplex is weinig water beschikbaar. Dus om te voorkomen dat we een watertekort zouden hebben, moesten we meer materieel inzetten om het water van andere punten te kunnen gebruiken.'

Vlammen in de spouwmuur

De brandweer had de brand snel onder controle, maar het uitmaken van de brand was lastig. De vlammen zaten ook in een van de spouwmuren van het complex. Om die te blussen is een specialistisch team uit Rijswijk opgeroepen. 'Met blusnaalden kunnen zij via het dak in de spouwmuur blussen.' Rond 23.30 uur was ook deze brand geblust.