Horeca worstelt met regels: 'Hoe kan ik controleren of mensen samenwonen?'

Voor café-eigenaren is het knap lastig om de regels van de overheid te handhaven. Want, wonen de mensen aan een tafel echt in één huis? Wie daarop gecontroleerd wordt kan een flinke boete krijgen. Het scheelde niet veel of Jasja van Leeuwen van het Delftse café Kobus Kuch kreeg een boete van duizenden euro's.

Er melden zich zes jongeren bij café Kobus Kuch op het terras. Zij vertellen netjes dat ze in één huis wonen en krijgen dus een tafel. Tot er een boa langskomt en zegt dat dat niet mag. Jasja ontkomt ternauwernood aan een boete van 4000 euro en de jongens aan één van 400 euro.

Want wat blijkt: mensen die in één huis wonen worden op straat als een huishouden gezien en mogen op straat bij elkaar lopen. Maar op een terras worden ze niet als een 'gezin' gezien. Als je met meer dan drie mensen op het terras zit moet er gecontroleerd worden door de terraseigenaar of de mensen wel tot één huishouden behoren. Een BOA kan op zijn beurt de terraseigenaar weer controleren.

'Ik ben hier niet om politieagent te spelen' - Jasja van Leeuwen, café-eigenaar

Onmogelijke regel

Cafébaas Jasja vindt het, net als andere horecacollega's, een onmogelijke regel en ze kende hem tot dit incident ook niet. 'Hoe kan ik controleren of mensen samenwonen. Ik mag ze niet om een legitimatie vragen en dan komt het dus op mij neer om iemand op zijn blauwe ogen te geloven of niet. Ik ben hier om gastvrij te zijn, niet om politieagent te spelen.'

Koninklijke Horeca Delft beaamt dat het bij alle terrashouders een probleem is. Jon Cornelese: 'We hebben allemaal last van dit deze moeilijk uit te voeren regel. Soms zie je bijvoorbeeld drie jongens van dezelfde leeftijd en als je vraagt of ze uit één huishouden komen, zeggen ze ja. Je voelt op je klompen aan dat dat niet waar is. Dan is het aan jou om vriendelijk te vragen of ze uit elkaar willen gaan zitten. Meestal luisteren mensen gewoon, maar een enkele keer levert het gedoe op.'

Tafeltje van vier en kuchschermen

Om dat gedoe voor te zijn, ziet Koninklijke Horeca Delft het graag anders geregeld. Aan ieder tafeltje mogen vier mensen zitten, ongeacht uit welk huishouden ze komen. Willen er meer mensen bij dan moeten ze aan het volgende tafeltje gaan zitten. Ook ziet Cornelese wat in het plaatsen van kuchschermen in het midden van de tafel zoals Rutte afgelopen woensdag in zijn persconferentie voorstelde.

