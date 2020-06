'Nederlandse moskeeën worden beïnvloed vanuit onvrije landen'

Een gebed in de As-Soennah-moskee in Den Haag | Foto: Omroep West

Moskeeën en moskeescholen worden beïnvloed door financiers uit onvrije landen die hun politiek-religieuze invloed in Nederland willen laten gelden. Het gaat dan om fundamentalistische boodschappen die de kernwaarden van onze samenleving afwijzen. Dat is de belangrijkste conclusie van de Kamercommissie die onderzoek deed naar de financiering van moskeeën. De as-Soennahmoskee in Den Haag wordt als voorbeeld genoemd waar omstreden predikers hun boodschappen verkondigen.

Een parlementaire onderzoekscommissie deed in februari onderzoek naar de ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De commissie ondervroeg in februari verschillende getuigen over een verband tussen buitenlandse geldschieters en streng religieuze stromingen in Nederland. Zo moest Abdelhamid Taheri van de Haagse as-Soennah moskee voor de commissie verschijnen, net als oud-burgemeester Pauline Krikke.

In het rapport staat dat vanuit landen als Koeweit, Qatar en Saudi-Arabië invloed wordt uitgeoefend door imams op te leiden, te betalen en uit te zenden naar Nederland. Ook worden de moslimgemeenschappen rechtstreeks via sociale media met streng religieuze boodschappen bestookt, zo schrijft de NOS. Via de Turkse organisatie Diyanet, waarbij alle Turkse imams in dienst zijn, wordt een politieke greep gehouden op moskeebezoekers en Turkse Nederlanders, concludeert de commissie.

Geldstromen

De omvang van de geldstromen is moeilijk vast te stellen, zegt de commissie. Er worden constructies gebruikt die controle onmogelijk maken. Voor zover de commissie na kon gaan ontving de as-Soennah moskee minimaal 2,5 miljoen euro. Voor de Essalam moskee in Rotterdam was dit zelfs acht miljoen euro.

Ook welke boodschappen de omstreden predikers precies vertellen in Nederlandse moskeeën en wat er allemaal rondgaat op sociale media heeft de commissie niet kunnen achterhalen. Wel concludeert de commissie dat de as-Soennah moskee regelmatig omstreden predikers op bezoek heeft die fundamentalistische boodschappen verkondigen. De commissie noemt de as-Soennah een van de invloedrijkste instellingen in de regio met wekelijks duizenden moskeebezoekers, Koranleerlingen en ouders die opvoedingsadvies krijgen.

Geen aanbevelingen

De Kamercommissie doet geen aanbevelingen voor wat er nu moet gebeuren. Tijdens de verhoren deden burgemeesters, financieel deskundigen en onderzoekers verschillende suggesties waar de Tweede Kamer nu over moet debatteren, zegt de commissie.

Dit was een van de redenen waarom PVV-Kamerlid Edgar Mulder eind mei uit de commissie stapte. Hij vindt het een teken van zwakte dat de commissie zelf geen stelling neemt. Hij had bijvoorbeeld gewild dat er een verbod op Saudi-Arabisch godsdienstonderwijs aan kleine kinderen kwam. Het kabinet kondigde in februari, net na de verhoren door de commissie, aan een verbod op buitenlandse financiering uit onvrije landen te willen. Dat ligt juridisch ingewikkeld, dus wetgeving zal nog even op zich laten wachten.

