Rianne slaagt met zes tienen en drie negens

Zes tienen en drie negens. Summa cum laude slagen op je vwo-eindexamen met een 9,7 gemiddeld. Een tien halen voor je profielwerkstuk, prijzen in de wacht slepen én uitnodigingen krijgen om over je werkstuk te komen praten op congressen. Rianne Riemens uit Den Hoorn kon haar geluk niet op. Tot corona roet in het eten gooide. Geen feesten, geen diploma-uitreiking en geen congressen. 'Alleen een etentje met het gezin en opa en oma.'

Ze had zich er zo op verheugd om op haar school het Stanislascollege Westplantsoen in Delft in de schijnwerpers te staan en zich te laten feliciteren door haar mede-leerlingen en docenten. Maar door de coronacrisis loopt het allemaal anders voor Rianne Riemens. Maar dat maakt haar niet minder trots op haar imposante eindlijst. Zes tienen, drie negens. 'Met een 8,8 als laagste cijfer voor biologie', lacht Rianne.

Een makkelijke leerling is ze altijd wel geweest, haar cijferlijsten werden elk jaar ietsje beter merkt ze op. 'Vorig jaar stond ik gemiddeld een 9, 1. Dus had ik mezelf als doel gesteld om summa cum laude, dat is gemiddeld een 9, te slagen. Dat leek me een mooi streven om dat te halen in het jaar dat er eigenlijk het meest toe doet.' Dat lukt met glans, want haar gemiddelde cijfer is een 9,7. Haar geheim? 'Ik let op in de les', grinnikt ze. 'Met bijhouden en huiswerk maken kom je een heel eind. Niet te laat beginnen, daar heb ik nu zeker voordeel van gehad.'

Schooljaar eindigt abrupt

Dat ze dit heeft gehaald zonder het doen van het centraal examen vindt ze wel een domper. 'Het is jammer, je schooljaar is ineens afgelopen. Met het centraal examen werk je toch toe naar een eindpunt en dat hebben we nu niet gehad.'

Bijzonder aan het verhaal van Rianne is dat ze twee jaar geleden al besloot haar profielwerkstuk te maken over een thema dat nu actueel is: 'Wiskundige modellering van de epidemiologie: een effectieve bestrijding van infectieziekten'. 'Heel toevallig, ik had natuurlijk nooit gedacht dat dit nu zou spelen. Ik heb het een half jaar geleden ingeleverd en niet lang daarna was het ineens actueel. Het sprak mij aan omdat het gaat over een combinatie van medisch en techniek. Dat vind ik heel interessant.'

Geen presentaties

Rianne krijgt een tien voor haar werkstuk en valt er twee keer mee in de prijzen. Twee keer wordt ze ook uitgenodigd om te komen praten over haar werkstuk op een congres, maar ook die presentaties gaan niet door vanwege corona. 'Heel erg jammer, ik had er heel veel zin in.'

Dan maar hopen op een mooie start van haar studentenleven. Rianne gaat klinische technologie studeren in Delft. 'En hopelijk gaat de school toch nog iets doen voor onze diploma-uitreiking.'

LEES OOK: Daphne, Luke, Lotte en Olav doen dit jaar geen eindexamen: 'Het is een heel raar gevoel'