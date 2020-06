Speciale studentenhuisarts voor Den Haag

Wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs) legt uit waarom hij de studentenhuisarts belangrijk vindt. 'Het aantal studenten in Den Haag groeit rap. Natuurlijk zijn er ook zorgen onder studenten. Bijvoorbeeld om de gezondheid of studiestress. Voor hen willen we een bezoek aan de huisarts zo laagdrempelig mogelijk maken. Daar komt bij dat internationale studenten het soms nog lastig vinden zich in te schrijven bij een huisarts. Dat is niet alleen onhandig, maar ook onveilig. Een echte studentenhuisarts, stond daarom al lang op ons verlanglijstje.'

Student & Stad, een samenwerking van alle hoger onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag, is op zoek gegaan naar een officiële Haagse studentenhuisarts. De keuze is daarbij gevallen op huisartsenpraktijk De Doc met twee locaties in het centrum van Den Haag. De praktijk biedt hun service aan onder de naam StudentenDoc.

Wethouder Bredemeijer (staand links) bij de studentenhuisartsenpraktijk. | Foto: Gemeente Den Haag / Valerie Kuypers

Specifieke behoeften

Marieke Schoenmakers, directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, zette zich in om de studentenhuisarts voor elkaar te krijgen: 'De Hogeschool der Kunsten Den Haag is ontzettend blij met de komst van een studentenhuisartsenpraktijk. De doelgroep studenten heeft veelal dezelfde vragen op het gebied van zorg, wat samenhangt met hun leeftijd en levensstijl.'

De artsen van de studentenpraktijk spreken ook Engels. 'Bij onze hogeschool studeren ook veel internationale studenten', legt Schoenmakers uit. 'Voor hen is het heel fijn dat zij naar een gespecialiseerde praktijk kunnen gaan, waar men bekend is met zorgvragen van jonge mensen uit velerlei culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat een studentenhuisartsenpraktijk bijdraagt aan het welzijn van de studenten.'

