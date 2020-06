Optimisme over versoepelingen, maar 'we gaan het er zeker niet mee redden'

Zo zijn de kermisexploitanten, die onlangs nog op het Malieveld demonstreerden, blij dat ze weer open mogen, al zijn de problemen zeker niet voorbij. 'Het is alle zeilen bijzetten', zegt kermisexploitant Jan Vermolen. 'We zijn natuurlijk gematigd optimistisch dat we weer open mogen, maar er zijn al zoveel vergunningen ingetrokken. Tot 1 september is vrijwel alles ingetrokken, en daarna ook nog een heleboel. Ons seizoen loopt tot ongeveer oktober.'

'We proberen zoveel mogelijk kermissen nog open te krijgen, maar dat zal nog een heel gedoe gaan worden', gaat Vermolen verder. 'Het aanvragen van een vergunning duurt minimaal een week of zes. Dat vind ik vreemd. In de coronatijd konden er veel beslissingen worden genomen in één dag, dus ik vind dat dat nu in deze tijd ook in één dag kunnen terugdraaien.'

'We gaan het er niet mee redden'

Een organisatie die eveneens worstelt met de versoepelingen, is het World Forum in Den Haag. Daar worden grote congressen en voorstellingen georganiseerd, maar zonder een zaal vol publiek wordt het lastig om de juiste omzet te draaien. 'Het grootste probleem is dat we een groot gebouw hebben met een groot team. We zijn er dus op gericht - en dat is ook ons verdienmodel - dat we grote aantallen kwijt kunnen', legt Michel Middendorf van het World Forum uit.

'We hebben een minimale omzet nodig om break even te draaien. We hebben dat volume nodig', aldus Middendorf. 'Dat is de uitdaging die we hebben. De versoepeling is een stapje dichter naar de situatie hoe we het zouden willen zien, maar we gaan het er zeker niet mee redden.'

'Ga dat maar eens in toom houden'

Ook voor voetbalwedstrijden met publiek is weer groen licht gegeven, maar in de stadions moet het publiek op anderhalve meter afstand zitten en mag er niet gezongen of gejuicht worden. Voor ADO Den Haag-directeur Mohammed Hamdi is dat een lastige situatie. 'Het is precies waar de supporters van ADO Den Haag om bekend staan: emoties tonen en juichen. Ga dat maar eens in toom houden. Dat is lastig', zegt Hamdi. 'Het laatste wat wij willen is dat we ons niet houden aan de richtlijnen van het RIVM, dus er zullen hier nog wel gesprekken over worden gevoerd.'

Als alles volgens plan verloopt zal half augustus de eerste oefenwedstrijd gespeeld kunnen worden op de gloednieuwe grasmat in het Cars Jeans Stadion. De vraag is hoeveel toeschouwers dan welkom zijn. 'Je hoort in de wandelgangen dat dat een derde is, maar dat is nog helemaal niet zeker', zegt Hamdi. 'Dus op dit moment gaan we echt de plussen en minnen tegenover elkaar zetten en bekijken wat voor ons het meest haalbaar is onder de strikte voorwaarden van het RIVM en dan komen we daar binnenkort op terug met een uitkomst.'

LEES OOK: Versoepelingen coronamaatregelen: dit mag er vanaf 1 juli weer