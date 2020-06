Bom uit Eerste Wereldoorlog gevonden: hoe komt die in neutraal Hillegom?

Hoe komt een bom uit de Eerste Wereldoorlog in een sloot in Hillegom terecht?

'Dat is lastig te zeggen', vertelt Koopmans. Hij is projectonderzoeker bij BeoBOM, een bedrijf gespecialiseerd in de opsporing van explosieven. 'Het ligt er aan om wat voor soort granaat het gaat en dat is door de politie niet bekendgemaakt.'

Wat zijn mogelijke verklaringen?

'Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden Duitse soldaten weleens uitgerust met wapens uit de Eerste Wereldoorlog. Na de capitulatie hebben veel Duitse soldaten hun munitie en dergelijke in kanalen gedumpt. Maar het kan ook dat iemand de explosieven verzamelt of in Frankrijk of België heeft gevonden en er in Nederland toch van af wilde. Ook dan worden ze nog weleens in een sloot gegooid.'

Gebeurt het vaker dat er explosieven uit de Eerste Wereldoorlog in ons land worden gevonden?

'Er worden regelmatig explosieven uit de Eerste Wereldoorlog gevonden', vertelt Koopmans. Hoeveel precies kan hij niet aangeven. 'Er wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) geen onderscheid gemaakt tussen explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.'

De EOD is de enige organisatie in Nederland die explosieven mag ruimen en heeft dinsdag de gevonden explosieven op het strand tot ontploffen gebracht. Uit de meest recente cijfers van de EOD blijkt dat er jaarlijks gemiddeld zo'n zeshonderd granaten worden gevonden in ons land.

Wat moet je doen als je een explosief vindt?

'De aanwijzingen van de politie opvolgen', vertelt Koopmans. 'Je kunt niet weten hoe stabiel een explosief nog is en hoe gevaarlijk het is.' De politie legt uit dat magneetvissers die een granaat opvissen het explosief terug in het water moeten hangen en vervolgens contact op moeten nemen met de politie. Zij beslissen dan of de EOD opgeroepen moet worden. Magneetvissers moeten voor de zekerheid wel bij het explosief blijven tot de politie er is.

