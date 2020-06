Peter Glasbeek stapt op als wethouder van Oegstgeest

Wethouder Peter Glasbeek van de gemeente Oegstgeest is opgestapt. Hij bood de gemeenteraad donderdag zijn ontslag aan, nadat een voorstel over landgoed Endegeest werd verworpen. Eerder kondigde hij al aan dat hij niet aan kon blijven als het voorstel het niet zou halen. 'Met het verwerpen van dit voorstel rest mij niks anders dan aanbieden van mijn ontslag. Dat is jammer, want ik heb met plezier in Oegstgeest gewerkt', zegt Glasbeek.

Direct na de stemming over een voorstel over wonen in en rond kasteel Endegeest, waarbij de verwachtte steun van de VVD voor het plan uitbleef, nam Glasbeek het woord, schrijft mediapartner Sleutelstad. 'Als de aanvankelijke steun voor mijn plan wordt ingetrokken, kan ik niet anders dan u mijn ontslag aanbieden.' Burgemeester Emile Jaensch, die de digitale gemeenteraad voorzat, toonde zich aangeslagen. 'Dit is een trieste mededeling. Dat er nu een hardwerkende politicus vertrekt, dat raakt mij.'

Vergelijkbare woorden kwamen er van partijgenoot en Progressief Oegstgeest-fractievoorzitter Melanie van Driel, die haar wethouder bedankte voor zijn inzet. 'We hebben waardering voor het harde werk van onze wethouder.' Van vertrouwen binnen de coalitie, die naast Progressief Oegstgeest bestaat uit CDA en VVD, lijkt tegelijkertijd nog maar weinig sprake, al wilde Van Driel daarover nog niet teveel kwijt. 'Wij kunnen in een schorsing van tien minuten niet bedenken hoe we nu verder gaan. Het enige dat ik u nu kan melden is dat wij ons beraden op onze positie.'