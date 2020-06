Errol J. moet 21 jaar de cel in voor moord op Karel Pronk

Karel Pronk had op 7 augustus 2018 samen met een vrouw een broodje gegeten bij het koffiehuis aan het Kalverbos in Delft. Toen ze vertrokken en samen naar zijn motor liepen, werd hij zes keer beschoten. Pronk werd door twee kogels in zijn borst geraakt. Een derde raakte hem in de rug en een vierde bleef in zijn helm steken. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Karel Pronk neergeschoten bij koffiehuis in Delft | Foto: District8

De rechter acht bewezen dat J. de schutter was en oordeelt dat het om moord gaat. 'Er zijn geen aanwijzingen dat hij al langer het plan had om het slachtoffer om te brengen. Maar uit de manier waarop het is gegaan, blijkt wel dat J. kort van tevoren wel dat besluit had genomen, en daar ook over na heeft kunnen denken', zegt persrechter Marije Knijff. Errol J. handelde rustig en vertrok daarna ook rustig. 'Daaruit blijkt volgens de rechtbank niet dat het plotseling in zijn hoofd is opgekomen en daarom is moord bewezen.'

Lange tijd spoorloos

Twee mensen hebben J. daadwerkelijk zien schieten. Een getuige maakte foto's van de motorrijder die na de schietpartij vluchtte. De rechtbank oordeelde dat Pronk 'volkomen onverwacht op meedogenloze wijze is neergeschoten'. Hij heeft volgens de rechtbank geen enkele kans gehad zich te verweren. Op drie hulzen werd DNA gevonden van de verdachte: 'Het forensisch bewijs bevestigt de verklaringen van de getuigen dat J. de schutter is', zei de officier van justitie eerder bij de behandeling van de zaak.

Na de moord had de politie J. al snel op het oog, maar lange tijd was hij spoorloos. Volgens justitie vluchtte hij via Friesland en België naar Spanje. Daar zou J., die lid is van de Hells Angels, zijn ondergedoken in een clubhuis in Madrid. Uiteindelijk wordt J. in Spanje aangehouden. Hij heeft op dat moment een doorgeladen pistool, meerdere messen en een tasje met make-up bij zich.

De wapens die Errol J. bij zich had | Foto: Guardia Civil

Motief niet duidelijk

Getuigen noemen een ruzie een paar dagen voor de moord, tijdens het Varend Corso, als motief. Pronk droeg een Mickey Mouse-shirt, een mogelijke provocatie naar J., die ook Mick wordt genoemd. Ook wordt er in het dossier gepraat over een te innen schuld van 25.000 euro. Al kan dit volgens het OM allemaal niet bewezen worden. 'De geruchten dat er een ruzie aan vooraf zou zijn gegaan zitten wel in het dossier. Maar uiteindelijk zijn er geen getuigen die dat hebben kunnen bevestigen', zegt de officier van justitie. Er is zelfs geen bewijs gevonden dat de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.

De rechtbank zegt dat het ontbreken van een duidelijk motief in het dossier geen rol heeft gespeeld in de strafoplegging. Een deel van de kogels heeft het slachtoffer niet geraakt. In een bestelbus die geparkeerd stond bij de eetgelegenheid is een kogelgat aangetroffen. Daarmee heeft J. volgens de rechtbank het risico genomen dat omstanders door kogels geraakt zouden worden.

