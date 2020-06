Westlander steelt voor de tweede keer gereedschap bij Hornbach

Stanley komt hijgend de rechtszaal in. 'Sorry hoor, dat ik een beetje te laat ben,' zegt de 30-jarige man uit Monster met een zangerig Westlands accent. De broekriem die hij bij de beveiliging van het gebouw los moest maken, stopt hij terug in zijn spijkerbroek. De officier van justitie gaat staan en leest de tenlastelegging voor: 'Meneer wordt ervan verdacht dat hij in januari gereedschap heeft gestolen bij Hornbach.'

Stanley zit inmiddels op de houten verdachtenbank tegenover de rechter uit te puffen. 'Klopt, dat was een erg domme actie. We hebben het niet zo breed. Ik wilde het gewoon meenemen. En nu zit ik hier weer', legt de mollige Westlander uit. 'Wat ging u ermee doen?' wil de politierechter weten. 'Spullen repareren.'

De rechter somt op wat Stanley allemaal wilde meenemen zonder te betalen. 'Kabelbinders, kogellagers, het duurste was een snijtang van bijna 29 euro. U had in totaal voor 160 euro spullen meegenomen.' Stanley probeert het enigszins goed te praten door te zeggen: 'Ik heb netjes meegewerkt met alles. Ik heb alles ingeleverd.'

Geen pretje

Stanley is in 2018 ook al opgepakt, omdat hij had gestolen bij Hornbach. Toen werd hij veroordeeld tot een taakstraf. 'Wat heeft u gedaan?' wil de rechter weten. 'Gewerkt bij de kringloop in mijn eigen straat', zucht de Westlander. 'Dat was geen pretje.' 'Straf is geen pretje', reageert de rechter kortaf.

Ze wil weten wat Stanley voor werk doet en wat hij verdient. 'Ik ben milieukundig grondwerker. Ik neem monsters van grond. Ik verdien 1.900 euro per maand.' 'En dat is niet genoeg om af te rekenen bij de Hornbach?' vraagt de rechter zich af. 'Op dat moment niet nee.'

'Zeer actief met bouwwerkzaamheden'

De officier heeft een vraag: 'Waarom steelt u twee keer bij de Hornbach? Hoe kan dat?' De Westlander antwoordt: 'Ik ben gewoon zeer actief met bouwwerkzaamheden.' De rechter wil weten waarom het niet nog een derde keer zou gebeuren. 'Ik ben me nu bewust van de consequenties. Die taakstraf in mijn eigen straat, dat heeft me echt geraakt. Ik ben bouwvakker en toen stond ik opeens bij de kringloop.'

Omdat Stanley al eerder een taakstraf heeft gehad, kan dat nu niet meer. De officier eist een geldboete van 500 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Dat valt de Monsternaar niet mee. 'Dat geld kan ik beter in mijn gezin steken. Ik heb spijt van wat er bij de Hornbach gebeurde.'

Flinke waarschuwing

Stanley mag een jaar lang geen enkele Hornbachvestiging in Nederland meer in, bepaalde de kluswinkel. En de rechter vindt dat Stanley een flinke waarschuwing nodig heeft. 'Twee weken cel, voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Dit is de laatste keer dat u met de politie in aanraking komt. Duidelijk?'

De rechter vraagt de Westlander om zijn tafeltje schoon te maken met een spray. Als Stanley dat gedaan heeft, loopt hij weg, met de fles schoonmaakmiddel nog in zijn hand. 'Niet meenemen!' roept de rechter hem na. 'Oh ja sorry,' stamelt de man uit Monster.

Ik het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

