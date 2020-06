Rode draad roept kabinet op meer aan klimaat te doen: 'Investeer juist nu in onze planeet'

'In al die miljarden die nu worden uitgegeven, zou het klimaat de rode draad moeten zijn in de keuzes die gemaakt worden door het kabinet', zegt Eline Peters van DeGoedeZaak. 'We staan er namens al die mensen die de afgelopen maanden hebben laten weten dat ze het klimaat heel belangrijk vinden. Hopelijk krijgen de ministers mee dat we deze actie voeren.'

Aan de draad in Den Haag hangen boodschappen als 'Niet van de aarde leven, maar mét de aarde. We hebben meer dan genoeg', en 'Investeer juist nu in onze planeet, het is alles wat we hebben.'

Ook in andere steden

Naast DeGoedeZaak doen ook Greenpeace, Milieudefensie, Jongeren Milieu Actief, Fridays For Future en Extinction Rebellion. Ook in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Wageningen en Deventer zijn rode draden met boodschappen gespannen.

Actievoerders bij de Hofvijfer | Foto: Omroep West

