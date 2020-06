Haagse minima betaalden onterecht eigen bijdrage voor thuiszorg

Een groep Hagenaars die vrijgesteld was betaalde begin 2019 toch drie maanden lang een eigen bijdrage voor thuiszorg. De gedupeerden krijgen zo snel mogelijk hun geld terug, belooft wethouder Kavita Parbhudayal (VVD). Maar GroenLinks in de gemeenteraad vindt dat het 'onacceptabel' lang duurt.

Mensen die thuiszorg krijgen moeten een eigen bijdrage betalen van maximaal negentien euro per maand. Dat is het abonnementstarief. In Den Haag hebben de collegepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA in het coalitieakkoord afgesproken dat Hagenaars met een minimuminkomen, deze eigen bijdrage niet hoeven te betalen. Daarvoor is elk jaar 2,5 miljoen euro gereserveerd.

Maar in de eerste drie maanden van 2019 zijn deze kosten per ongeluk toch in rekening gebracht door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Pas in maart 2019 heeft het CAK de aanpassing kunnen doorvoeren.

Kwetsbare Hagenaars

'Zo'n administratieve vertraging kan gebeuren, maar dan moet dat daarna snel worden opgelost en alsnog worden terugbetaald', zegt Wenink. 'We zijn nu anderhalf jaar verder. Dit duurt onacceptabel lang, zeker omdat het om mensen gaat die normaal al het einde van de maand financieel nauwelijks halen. Wethouder Parbhudayal toont hiermee heel weinig inlevingsvermogen in deze kwetsbare Hagenaars.'

Volgens Wenink heeft de gemeente de vertraging nooit met de mensen die het aangaat gecommuniceerd. 'Hierdoor weten veel mensen niet eens weten dat er onterecht geld is afgeschreven.'

Bericht op website

Een woordvoerder van de gemeente erkent dat uit onderzoek van de gemeentelijke accountantsdienst is gebleken dat sommige mensen die zijn vrijgesteld, ten onrechte toch tot maximaal drie periodes een eigen bijdrage hebben betaald. 'Het CAK werkt samen met de gemeente aan een oplossing om de gedupeerde zo snel mogelijk terug te betalen.' Het stadsbestuur zal een bericht hierover op de website van de gemeente zetten.