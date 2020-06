'Betrapte paspoortfraudeur in Alphen wilde ook witwasbank beginnen'

Een 32-jarige Poolse man die in de gemeente Alphen aan den Rijn tegen de lamp liep met valse paspoorten, wilde volgens het Openbaar Ministerie (OM) ook in Nederland een witwasbank beginnen met klanten uit het buitenland. De officier van justitie kondigde vrijdag aan dat hij vijf jaar cel gaat eisen tegen de man.

Het gesjoemel met de paspoorten kwam in januari 2018 aan het rollen, toen de Pool zich bij de gemeente Alphen meldde met een vals paspoort. Hij had in totaal drie valse identiteitsbewijzen in bezit, uit Litouwen en Italië. Bij de huiszoeking vonden agenten allerlei stempels en papieren die de politie op het spoor bracht van een nieuwe bank die de man in Nederland wilde gaan opzetten.

Volgens de officier van justitie ging het om een witwasbank voor buitenlandse cliënten. Hij haalde vrijdag bij de Haagse rechtbank een folder aan waarin de Poolse verdachte potentiële klanten beloofde dat hun geld veilig was voor belastingdiensten en toezichthouders. Hun financiële informatie zou helemaal afgeschermd worden voor overheden.

Vermoorde journalist

Een groep klanten uit Oost-Europa had al vier miljoen euro bij de nepbank geparkeerd. Zij voelen zich bedrogen en eisen hun geld terug. Tijdens een vorige zitting zei het OM dat die mensen zelf verwikkeld zouden zijn in corruptieschandalen. De Slowaakse journalist Jan Kuciak deed onderzoek naar die praktijken en werd vermoord. Zijn dood leidde tot een politieke omwenteling in Slowakije.

Tijdens de zitting vrijdag bij de rechtbank ontkende de advocaat van de bedrogen klanten dat er een link is met de zaak van de vermoorde journalist. Hoewel de zaak tegen de Poolse man nog niet inhoudelijk werd behandeld, kondigde de officier van justitie aan dat hij een celstraf van vijf jaar gaat eisen tegen de Poolse man.

Vrij

De rechtbank besloot echter dat de verdachte, die al ongeveer 2,5 jaar vastzit, nu vrijkomt. Verwacht wordt dat de uiteindelijke straf voor de verdachte mogelijk niet langer is dan zijn periode in voorarrest. De verdachte ontkent dat hij bezig was met een witwasbank.

De zaak wordt op 11 september voortgezet.

