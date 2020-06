Pronken met gestolen politievest bestraft met jeugddetentie en taakstraf

De politierechter heeft vrijdag een Hagenaar tot jeugddetentie en een voorwaardelijke taakstraf veroordeeld voor het pronken met een gestolen politievest. Hij had zich ermee laten fotograferen. 'Dat is foute boel', stelde de rechter.

Het vest was op 19 juli gepikt uit een busje in Voorburg, dat niet herkenbaar was als een politiewagen. De buit bestond uit een complete uitrusting: wapenstok, patroonhouder, pepperspray, handboeien en een zaklamp.

Rinny J. (20) werd betrapt in Wassenaar, toen hij in een auto zat die te hard reed. Op zijn mobieltje werd de foto gevonden van iemand met het kogelwerend vest aan. Het gezicht was niet te zien, maar de politie ontdekte later dat de achtergrond overeenkwam met het interieur van de woning van verdachte. Tijdens de zitting zei hij er niets van te weten. De Hagenaar heeft een verstandelijke beperking.

'Naar politie stappen'

Volgens zijn begeleider is hij zeer beïnvloedbaar en snapt hij zaken niet goed. De officier van justitie vond dat de Hagenaar met het vest naar de politie had moeten stappen. Hij was een gewaarschuwd man, omdat hij al eerder was gestraft voor vermogensdelicten. De raadsman achtte het onmogelijk dat zijn cliënt de inbraak gedaan zou hebben. Er was geraffineerd gehengeld in het busje zonder het alarm te laten afgaan.

De politierechter sprak Rinny J. vrij voor de inbraak, maar veroordeelde hem voor de foto met het vest tot zeven dagen jeugddetentie en een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur. Hij hoeft niet terug naar de cel, want hij heeft die straf al uitgezeten.

