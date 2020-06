Oud-topsporters geven zwemster Jonne Moleman gloednieuwe rolstoel

Voormalig voetballer Wim Rijsbergen, als ex-international van het Nederlands elftal goed voor twee keer WK-zilver, oud-roeister Femke Dekker, tweemaal wereldkampioene en winnares van zilver op de Olympische Spelen en basketbalclub ZZ Leiden, drievoudig landskampioen. Dat zijn de drie bekendste namen van topsporters en verenigingen die Jonne Moleman deze maand een cheque van bijna 5.800 euro hebben geschonken.

'Fantastisch dat mensen dit voor je willen doen. Daarvoor kan ik alleen maar dankbaar zijn', reageert Moleman geroerd. In restaurant Leidse Boontjes heeft ze haar cadeau - 'de Ferrari onder de rolstoelen' - in ontvangst genomen. 'Hij is superlicht en heel wendbaar. De zithouding is heel belangrijk voor het uitrusten. Je kan het vergelijken met het verschil tussen de hele dag op een tuinstoeltje zitten of op een luxe stoel. Dit is veel beter voor mijn rug.'

Nog na aan het genieten van de spectaculaire sponsor actie voor de nieuwe rolstoel 🦽 (Ferrari) hahahaha.

En last but not least Femke dekker die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt.

Ik ben jullie super dankbaar en kan amper geloven dat dit mij over komt.

Olympische droom

Het initiatief voor de inzamelingsactie komt van voormalig roeister Femke Dekker. Zij ontmoette Moleman twee jaar geleden en interviewde haar in februari als presentatrice van de Leidse Sportprijzen. 'We spraken over haar olympische droom. En daar weet ik alles van', aldus Dekker. 'Haar verhaal raakte me.' Het lichaam van Moleman is deels verlamd en haar fysieke toestand verslechtert alleen maar.

Achter de schermen hoorde Dekker dat de rolstoel van het Alphense zwemtalent 'piept en kraakt'. En dat Moleman, die meerdere officieuze wereldrecords op haar naam heeft, het zonder sponsoren moet stellen. Dekker: 'Ook daar weet ik alles van, want we zijn allebei door onze ouders zover gekomen. Al ken ik Jonne als iemand die nooit klaagt en overal uitdagingen in ziet.'

'Een bijzonder mens'

Daarop raakte Dekker in gesprek met oud-profvoetballer Wim Rijsbergen en taekwondo-grootmeester Gerard van den Berg. Gezamenlijk besloten ze in actie te komen voor Moleman, met Dekker als initiatiefneemster. Ze verzamelden een groep mensen en organisaties uit de Leidse sportwereld, die stuk voor stuk een bedrag van tussen de 250 en 1.000 euro beschikbaar stelden.

'De Ferrari onder de rolstoelen' van Jonne Moleman | Foto: zwemvereniging LinK

'Wij kunnen Jonne niet harder laten zwemmen, dat moet ze zelf doen. Maar het is heel belangrijk dat haar lichaam rust krijgt, zeker gezien haar situatie', verklaart Dekker. 'Ze is echt een bijzonder mens. Zo'n jong meisje in zo'n slechte toestand, dat zo'n bron van inspiratie en levenslessen is, verdient gewoon een betere rolstoel.'

Acht weken zonder zwemmen

Nu sporten weer is toegestaan, probeert Moleman langzaam weer de draad op te pakken bij haar Leidse zwemclub LinK. Ze werkt nog altijd toe naar de Paralympische Spelen, die deze zomer zouden worden gehouden maar vanwege de corona-uitbraak met een jaar zijn uitgesteld. 'Na acht weken zonder zwemmen is mijn lichaam wel een stukje achteruitgegaan, met name mijn handfunctie. Maar ik merk dat de kracht langzaam weer terugkomt.'

We spraken Jonne eerder over haar Olympische droom

Ze is ook nog steeds in afwachting van een medische keuring, die nodig is om naar de Paralympische Spelen te mogen en om te bepalen in welke klasse ze mag uitkomen. Van uitstel komt wat haar betreft zeker geen afstel. Hoewel haar lichaam in een jaar tijd wel verder achteruit kan gaan. 'Dat de Spelen een jaartje later worden gehouden, vind ik niet erg. Er zijn door het coronavirus zoveel ergere dingen gebeurd. Ik blijf positief.'

