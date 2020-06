Peter zat onterecht in de cel: 'Ik gooi mijn moeder toch niet van de trap?'

'Ik zat in de achtertuin toen mijn moeder even naar boven ging', vertelt de 48-jarige Peter, die samen met zijn moeder aan de Lindenhof in Nootdorp woont. 'Ineens hoorde ik een dreun en een gil.' Peter vond zijn moeder Netty gewond onderaan de trap. 'Ze was slecht aanspreekbaar, maar ze gaf wel aan dat ik 112 moest bellen.' Daarna ging het snel, blikt de Nootdorper terug.

Volgens hem heeft het ambulancepersoneel de politie ingeschakeld. 'Die koekenbakkers vonden mij verdacht, omdat de verwondingen niet zouden passen bij iemand die van de trap is gevallen.' De politie bevestigt dat de ambulancemedewerkers de politie hebben gebeld, omdat ze twijfelden aan een val van de trap. Het duurde daarna ook niet lang of Peter werd in de boeien geslagen. 'Ik heb later gehoord dat er wel zes politiewagens waren. Zes wagens? Alleen voor Peter?'

Niemand wist me te vertellen hoe het met mijn moeder ging - Peter de Groot

Nog voordat de vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, zat haar zoon al in de auto naar het politiebureau. 'Eerst naar Zoetermeer', vertelt hij. 'Daar werd ik verhoord. Later brachten ze me naar Den Haag. Ondertussen wist niemand me te vertellen hoe het met mijn moeder ging. Dat vond ik écht heel erg kwalijk.'

De politie deed die zaterdagavond uitgebreid onderzoek in het huis. Daarna werd de voordeur verzegeld. Zoon Peter verklaarde op datzelfde moment dat hij niets gedaan had. 'Het zou wel knap zijn, als je je moeder van de trap kunt gooien als je in de achtertuin zit.' Blijkbaar kwam de officier van justitie ook tot die conclusie, want Peter mocht de volgende ochtend naar huis.

De politie deed de hele avond onderzoek in het huis | Foto: Regio15

Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij de politie. 'Ook heb ik contact gehad met het juridisch loket voor een eventuele schadevergoeding, maar dat heeft met 105 euro per dag maar weinig zin als je één nacht hebt vastgezeten. De advocaatkosten liggen hoger.' Wél wil hij excuses van politie en ambulance.

Maar van de politie hoeft de Nootdorper dat niet te verwachten. 'De politie heeft de aanhouding verricht, omdat er op dat moment een verdenking was van zware mishandeling', laat een woordvoerder in een reactie weten. 'De politie begrijpt dat de aanhouding voor de man heel vervelend is geweest, maar ziet geen aanleiding om excuses aan te bieden. Men vindt dat op het betreffende moment de aanwijzingen zodanig waren dat een aanhouding terecht en logisch was.'

Ambulancedienst

Als de Nootdorper er behoefte aan heeft, kan hij ook nog een formele klacht indienen bij de ambulancedienst. 'Bijvoorbeeld als mensen ontevreden zijn en zich onjuist bejegend voelen’, zegt een woordvoerder van GGD Haaglanden. 'Die klachten nemen we altijd heel serieus.'

Met moeder Netty gaat het naar omstandigheden goed, vertelt Peter. Al weet ze zelf niet veel meer van de val. 'Ik mocht haar de zondag dat ik werd vrijgelaten ophalen uit het ziekenhuis. Ze heeft een scheurtje in een ruggenwervel en ook nog steeds veel pijn.'

Peter en Netty hebben het moeilijk met wat er is gebeurd | Foto: Omroep West

Maar hij kijkt toch met een vervelend gevoel terug op het hele gebeuren. 'Waarom al die poespas? Zo veel agenten? Heel de straat stond vol met mensen. Dit kwam echt koud op mijn dak.' Zijn moeder Netty heeft het er ook moeilijk mee. 'Ik vind het vreselijk', zegt ze. 'Heel erg dat het zo is gegaan. Hij zou zoiets nooit doen.'

Na een paar dagen thuis te zijn geweest, is Peter vorige week weer aan het werk gegaan. Hij en zijn moeder hopen alles zo snel mogelijk achter zich te kunnen laten.